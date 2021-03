14:26 Uhr

Corona-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis weiter über 100: Was sind die Folgen?

Plus Im Alb-Donau-Kreis liegt die Corona-Inzidenz seit mehreren Tagen schon über 100. An der Grenze entlang der Iller kann das jetzt wieder kuriose Folgen haben.

Von Michael Kroha

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Alb-Donau-Kreis liegt seit dem vergangenen Donnerstag über der Marke von 100. Am Montag lag der Wert bei 109,1. jetzt steht fest, welche Folgen das für erst kürzlich beschlossene Öffnungen hat. Das Landratsamt zieht die Reißleine.

„Wir haben die Situation sorgfältig analysiert. Das Infektionsgeschehen im Kreisgebiet ist anhaltend hoch und diffus. Es ist nicht auf wenige Cluster oder Hotspots zu lokalisieren. Deshalb müssen wir die Öffnungsschritte für das ganze Kreisgebiet zurücknehmen“, wird Landrat Heiner Scheffold in einer Mitteilung des Landratsamtes am Montagmittag zitiert. Die Corona-Verordnung des Landes gebe dafür den rechtlichen Rahmen vor.

Corona im Alb-Donau-Kreis: Gesundheitsamt will Infektionsgeschehen genau betrachten

Neben einer Vielzahl von Ausbrüchen im privaten Umfeld verwies der Landrat auf zahlreiche Ausbrüche in Kitas und Schulen in mehreren Städten und Gemeinden im Kreisgebiet, sowie auf Corona-Fälle in verschiedenen Betrieben. Alles dies belege ein diffuses Infektionsgeschehen. Die Neuinfektionen entfallen also nicht nur auf ein einzelnes Ereignis, sondern treten verteilt auf.

Heiner Scheffold sei sich zwar im im Klaren darüber, dass eine erneute Schließung gerade für betroffene Einzelhandelsbetriebe wenig erfreuliche Nachrichten sind. "Aber die Infektionslage ist einfach zu angespannt", so der Landrat. Man werde die weitere Entwicklung permanent und genau beobachten und situationsangepasst reagieren.

Folgende Öffnungsschritte von einst werden ab Mittwoch, 17. März, 0 Uhr zurückgenommen:

Im Alb-Donau-Kreis ist das seit 8. März geltende Terminshopping im Einzelhandel („Click and Meet“) wieder untersagt. Hier gilt wieder die Regel des „Click and Collect“.

ist das seit 8. März geltende Terminshopping im Einzelhandel („Click and Meet“) wieder untersagt. Hier gilt wieder die Regel des „Click and Collect“. Schließen müssen Museen und Galerien.

Gleiches gilt für körpernahe Dienstleitungen, wie Kosmetik-, Nagel-, Massagestudios sowie Sonnen-, Tattoo- und Piercingstudios.

Untersagt wird die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeitindividualsport.

Ansammlungen und private Treffen von Personen sind dann nur für Angehörige eines Haushalts mit einer weiteren Person möglich – Kinder unter 14 Jahren der jeweiligen Haushalte nicht mitgerechnet.

Wer von den neuen, alten Corona-Regeln im Alb-Donau-Kreis nicht betroffen ist

Von den Einschränkungen nicht betroffen sind folgende Einrichtungen:

Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Bau- und Gartenmärkte. Sie werden nach der Corona-Verordnung wie der Einzelhandel für Waren des täglichen Bedarfs behandelt und dürfen weiter geöffnet bleiben.

Auch Fahr- und Flugschulen sind von der Rücknahme der Öffnungsschritte nicht betroffen.

nicht betroffen. Friseure bleiben ebenfalls geöffnet, sie dürfen allerdings keine Rasur bzw. Bartschneiden anbieten.

Der Schulbetrieb und die Kindertageseinrichtungen sind ebenfalls nicht von diesen Regelungen betroffen.

Sollten sämtliche jetzt getroffenen Einschränkungen nicht ausreichen, könnte auch wieder eine nächtliche Ausgangssperre kommen. Sollte aber die Inzidenz fünf Tage in Folge im Alb-Donau-Kreis wieder unter 100 liegen, würden die jetzt getroffenen Beschränkungen wieder zurückgenommen werden.

Stark unterschiedliche Inzidenzen in der Ulmer Region - mit kuriosen Folgen

Die Corona-Verordnung gibt zudem vor, dass das Gesundheitsamt bei der regelmäßigen Überprüfung die Inzidenzwerte im Landkreis (Alb-Donau-Kreis) und im Stadtkreis ( Ulm) grundsätzlich getrennt zu betrachten hat. In Ulm lag die Inzidenz am Montag bei 53,6, im benachbarten Landkreis Neu-Ulm bei 46,8.

Vor allem entlang der Landesgrenze an der Iller zwischen Illerkirchberg und Dietenheim dürfte die Situation also ab Mittwoch wieder kurios werden: Während auf der einen, bayerischen Flussseite beispielsweise der Einzelhandel beinahe "normal" wieder geöffnet haben darf (ohne Click and Meet), müssen wenige 100 Meter weiter im Alb-Donau-Kreis wieder die Geschäfte komplett schließen. In Ulm haben dagegen die Geschäfte mit "Click and Meet" geöffnet.

