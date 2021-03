vor 21 Min.

Corona-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm unter 35: Welche Lockerungen kommen?

Plus Die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm ist überraschend unter den Schwellenwert von 35 gesunken. Auch im Landratsamt ist die Verwunderung groß. Was das jetzt bedeutet.

Von Michael Kroha

Der tägliche Blick auf das Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) war am Donnerstag, 18.03.2021, bislang nicht möglich. "Daten werden aktualisiert", heißt es auf der Internetseite. Das Neu-Ulmer Landratsamt, das sonst immer jeden Tag die Zahlen an die Presse übermittelt, musste auch schon bekannt geben, dass es dieses Mal keinen neuen Stand vermelden kann. Doch etwas versteckt auf der RKI-Seite ist eine Excel-Liste mit den aktuellen Werten zu finden: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm lag am Donnerstag bei 34. Im Landratsamt ist man überrascht.

"Alle steigen und wir sinken. Das überrascht mich", sagt Kerstein Weidner, Sprecherin des Landratsamtes. Man habe sich fast ausschließlich mit dem Gedanken beschäftigt, was passiert, wenn es wieder über den Wert von 50 geht. Denn die Erfahrung habe gezeigt, wenn die Zahlen rund um den Kreis Neu-Ulm steigen, würden sie auch hier wieder zeitnah zunehmen. "Normalerweise schwappt das über", so Weidner. So sind die Werte der angrenzenden Kreis- und Stadtkreise laut dem RKI:

Stadt Ulm : 64

: 64 Alb-Donau-Kreis : 107

: 107 Kreis Biberach : 45

: 45 Kreis Günzburg : 68

: 68 Kreis Unterallgäu : 130

Für den Moment aber ist der Wert unter 35 eine erfreuliche Nachricht für die Menschen im Kreis Neu-Ulm. Doch weitere, sofortige Lockerungen etwa für Gastronomie, Theater, Kino oder Sport stehen damit vorerst nicht in Aussicht. Die kommen frühestens am Montag. Der von Bund und Länder beschlossene Stufenplan sieht bei einer Inzidenz unter 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen lediglich vor, dass wieder mehr private Kontakte möglich sind.

Corona-Inzidenz unter 35: Lockerungen nur bei privaten Kontakten

So dürfen dann zwei Haushalte einen weiteren Haushalt besuchen, jedoch dürfen es nicht mehr als insgesamt zehn Personen sein. Kinder unter 14 Jahren werden hier weiterhin nicht berücksichtigt. Frühestens gelten könnte dieses Szenario aber auch erst am kommenden Montag - unter folgenden Voraussetzungen:

Tag 1: Donnerstag, 18. März, Sieben-Tage-Inzidenz bei 34, also unter 35

Donnerstag, 18. März, Sieben-Tage-Inzidenz bei 34, also unter 35 Tag 2: Freitag, 19. März, Inzidenz weiter unter 35

Freitag, 19. März, weiter unter 35 Tag 3: Samstag, 20. März, Inzidenz weiter unter 35

Samstag, 20. März, weiter unter 35 Tag 4: Sonntag, 21. März: Das Landratsamt Neu-Ulm fasst einen Beschluss und veröffentlicht die neuen Regelungen.

Sonntag, 21. März: Das fasst einen Beschluss und veröffentlicht die neuen Regelungen. Tag 5: Montag, 22. März: Die neuen Regeln treten frühestens in Kraft.

