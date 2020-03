12:00 Uhr

Corona-Krise: Landrat Freudenberger kontert gegen einen „Motzer“

Ein Bellenberger Hausarzt kritisiert das Gesundheitsamt. Dieses weist die Vorwürfe zurück.

Von Ronald Hinzpeter

Angesichts der Corona-Krise fordert Landrat Thorsten Freudenberger Solidarität und Gemeinsamkeit, denn: „Wir stehen vor einer großen Bewährungsprobe.“ Jetzt sei nicht „die Zeit der Besserwisser, Schlechtmacher und Motzer“, sagte er am Freitag vor der Presse.

Wen er damit meinte, sagte er zunächst nicht, allerdings wiesen er und Dr. Martin Küfer öffentlich Kritik zurück, die der Bellenberger Mediziner Horst Hennrich in einem Leserbrief an unsere Zeitung geäußert hatte. Darin hieß es, er als Hausarzt müsse für die Fehler der Politik büßen. Schon wieder überweise das Gesundheitsamt Patienten, „die in Risikogebieten waren oder Kontakt zu positiv getesteten Personen hatten, an den Hausarzt“.

Corona: Ärzte sind für Schutzkleidung selbst verantwortlich

Dieser Behauptung widerspricht der Leiter des Gesundheitsamtes entschieden. Vielmehr werde von seiner Behörde auf allen Kanälen – also der Internetseite des Landratsamtes, Facebook oder per Telefon – auf das „von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB) etablierte System verwiesen, wonach diese Personen zunächst über die Telefonnummer 116117 das weitere Vorgehen zu klären haben“.

Dort werde ermittelt, ob der Anrufer als Verdachtsfall für eine Corona-Infektion gelten könne. Dann erst werde ein Mediziner in Marsch gesetzt, der beim Betroffenen einen Abstrich nimmt. Küfer betonte, dass die 116117 die Nummer der Wahl sei. Die Anruf-Kapazitäten bei der KVB seien jüngst erhöht worden. Wer sich krank fühle, solle dort anrufen und nicht beim Hausarzt.

Falsch ist laut Gesundheitsamt die Behauptung Hennrichs, dass Hausärzte keine Schutzkleidung besitzen müssen. Die sei auch bei anderen „Behandlungssituationen“ notwendig.

