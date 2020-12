vor 5 Min.

Corona-Krise: Landratsamt sucht Kräfte zur Unterstützung

Freiwillige mit medizinischen und pflegerischen Sachkenntnissen sollen in Pflegeheimen eingesetzt werden

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie sucht das Landratsamt Neu-Ulm dringend weitere Kräfte zur Unterstützung. Damit sollen das Gesundheitssystem und die Kräfte, die bereits im Einsatz sind, verstärkt sowie die Alten- und Pflegeheime bei Bedarf schnell unterstützt werden.

Der Aufruf richtet sich vor allem an alle Bürgerinnen und Bürger, die über medizinische oder pflegerische Sachkenntnisse verfügen. Gesucht werden Personen, die eine Ausbildung im Pflege- oder Gesundheitsbereich absolviert haben, die sich bereits in Altersteilzeit oder im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in Ausbildung befinden.

Diese medizinischen Berufe werden im Landkreis Neu-Ulm besonders gesucht: Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in, Krankenpfleger/-schwester (Gesundheits- und Krankenpfleger/in), Pflegehelfer/in (Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in), Kinderkrankenpfleger/-schwester (Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in), Fachkraft zur Pflegeassistenz, Arzthelfer/in, Medizinische/r Fachangestellte/r (MFA), Zahnarzthelfer/in (ZMFA), Operationstechnische/r Assistent/in (OTA), Heilerziehungspfleger/in, Logopäde/in, Ergotherapeut/in und Physiotherapeut/in.

Die Freiwilligen werden sowohl im ambulanten als auch im stationären Pflegebereich eingesetzt. Dabei geht es nicht nur um Pflege im klassischen Sinn, sondern auch um die Beschäftigung von Pflegebedürftigen, Einkaufshilfen oder Durchführung von Antigentests, sogenannten Schnelltests.

Die Rückmeldungen werden in einem Pflegepool gesammelt und an die entsprechenden Stellen weitervermittelt. Jede Anfrage und freiwillige Meldung prüft das Landratsamt auf geeignete Einsatzmöglichkeiten. Dabei achtet man auch darauf, dass ältere Unterstützungskräfte nicht einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden. In jedem einzelnen Fall geht dem Einsatz die Prüfung voraus, ob und wie die- oder derjenige eingesetzt werden kann.

Personen, die nicht aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich stammen, aber trotzdem gerne helfen möchten, können sich ebenfalls melden. Der Einsatz ist freiwillig. Nach der Vermittlung können die Helferinnen und Helfer eine mögliche Vergütung oder Aufwandsentschädigung mit dem Träger klären, bei dem sie eingesetzt sind. Freiwillige für den Pflegepool melden sich bitte über ein Online-Formular. Dieses steht auf der Corona-Website des Landkreises Neu-Ulm.

Im Kontext der Etablierung der regionalen Impfzentren übernimmt das Universitätsklinikum Ulm die Organisation und Koordination der medizinischen Besetzung des Impfzentrums in der Messe Ulm. Hierfür werden aktuell noch Ärzte für den Freiwilligendienst gesucht. Das medizinische Personal kann teilweise vom Universitätsklinikum gestellt werden, jedoch werden die Impfungen in diesem Umfang und über längere Zeit nicht ohne personelle Unterstützung von extern durchführbar sein.

Zu den Aufgaben des ärztlichen Personals gehören die medizinische Aufklärung der Impfwilligen sowie die ärztliche Beaufsichtigung der Impfungen. Einsatzdauer und -zeitraum sind flexibel wählbar. Weitere Informationen zu den Einsatzzeiten, der Vergütung sowie den Rückmeldebogen finden Interessenten unter diesem Link: www.uniklinik-ulm.de/impfzentrum (az)

