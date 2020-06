vor 5 Min.

Corona-Krise beendet die Schulteilung

Bisher ist die Förderschule in die Standorte Illertissen und Weißenhorn aufgesplittet. Das soll ein Ende haben

Von Ronald Hinzpeter

Im Grunde genommen hat die Corona-Krise schon etwas vorweggenommen, was sonst möglicherweise noch nicht so schnell gelungen wäre: die beiden Standorte der Wilhelm-Busch-Förderschule in Illertissen und Weißenhorn zusammenzulegen. Derzeit befinden sich sämtliche Schülerinnen und Schüler in Illertissen, allerdings ist dort der Platz reichlich knapp. Der Landkreis wird wohl einen Erweiterungsbau hinstellen müssen.

Schuld war der sogenannte Katastrophenfall. Den rief der Landkreis angesichts einer wachsenden Zahl von Infektionen mit Sars-CoV-2 Mitte März aus. Um gewappnet zu sein, falls sehr viele Erkrankte zu versorgen sind, wurde im Claretinerkolleg Weißenhorn eine Behelfsklinik eingerichtet. Deswegen musste die Montessori-Schule, die dort beheimatet ist, vorübergehend in die Räume der Förderschule in Weißenhorn umziehen. Das wiederum hatte zur Folge, dass die 25 Förderschüler nach Illertissen ausweichen mussten. Sie haben nun ihren provisorischen Platz in der Berufsschule, die unmittelbar neben der Wilhelm-Busch-Schule liegt. Damit wurden sozusagen Fakten geschaffen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wann die offizielle Zusammenlegung erfolgen soll und wann der Anbau in die Höhe wächst. Platz dafür ist jedenfalls vorhanden. Nach bisheriger Schätzung soll er zwei Geschosse bekommen und sechs Millionen Euro kosten.

Die Landkreisverwaltung will nun in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben sowie der Schulleitung eine grobe Zeit- und Kostenplanung entwickeln. Wie es aussieht, ist der Zeitdruck nicht sehr groß, denn die Montessori-Schule soll nach Auskunft von Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) in den Sommerferien in ihr angestammtes Domizil zurückkehren. Dann wären die Förderschulräume in Weißenhorn wieder frei.

Klar ist auf jeden Fall, dass die Zweiteilung der Förderschule keine Zukunft hat. Darauf pocht die Regierung von Schwaben. Sie machte im März in einem Schreiben an den Landkreis noch einmal deutlich, dass beide Standorte zusammengeführt werden sollen. Nur so könne die Wilhelm-Busch-Schule ein sinnvolles Gesamtkonzept bieten. Damit könnte auch dem Schülerschwund Einhalt geboten werden. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre besuchten immer weniger Buben und Mädchen das Sonderpädagogische Förderzentrum. Von 299 hat sich die Zahl auf nunmehr aktuell 146 halbiert, wobei es 2016 mit 130 noch deutlich weniger waren. Seither erholten sich die Zahlen wieder leicht, was die zuständige Abteilung im Landratsamt vor allem auf die Ganztagsangebote zurückführt, die Illertissen stetig ausgebaut hat. Nächstes Schuljahr besuchen voraussichtlich 149 Buben und Mädchen die Wilhelm-Busch-Schule.

Schon vor drei Jahren hatte die Regierung von Schwaben dem Landkreis ihre Planungen präsentiert, wonach sie die beiden Standorte innerhalb von fünf Jahren in Illertissen vereinen will. Allerdings hat der Landkreis, der als sogenannter Sachaufwandsträger für die Finanzierung zuständig ist, die Angelegenheit erst mal vertagt.

Nun kam sie im zuständigen Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport zur Sprache – allerdings fiel dabei keine Entscheidung über das weitere Vorgehen, das soll bis zu einer der nächsten Sitzungen geklärt sein. Auf lange Sicht geht die Regierung von Schwaben davon aus, dass in Illertissen in den Jahrgangsstufen eins bis neun insgesamt 14 Klassen unterrichtet werden. Mit dem angepeilten Anbau bekäme die Schule auch den nötigen Raum für ihre Ganztagsangebote.

