vor 2 Min.

Corona-Lockerungen: Welche Öffnungen kommen noch im Landkreis Neu-Ulm?

Mit Abstand und Maske kann man im Landkreis Neu-Ulm wieder einkaufen. Am 22. März stehen weitere Lockerungen in Aussicht.

Plus Seit Montag dürfen die Geschäfte im Landkreis Neu-Ulm wieder öffnen. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil bleibt, gibt es Pläne für weitere Lockerungen.

Von Quirin Hönig

Nachdem die Friseure seit Anfang März und die Einzelhändler seit vergangenen Montag ihre Geschäfte wieder öffnen durften, füllen sich zum Frühlingsanfang wieder die Innenstädte im Landkreis Neu-Ulm. Abseits des Shoppens haben die Bürger noch nicht viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Aber das könnte sich bald ändern.

Wie bereits bei den Lockerungen im Einzelhandel, sind weitere Öffnungen an die Sieben-Tage-Inzidenz gekoppelt. Wenn die Infektionslage im Landkreis 14 Tage lang unter 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern bleibt, dürfen Theater, Konzerthäuser und Kinos sowie die Außengastronomie wieder öffnen. Eine vorherige Anmeldung vonseiten der Gäste ist dabei nicht nötig.

Außerdem ist dann wieder kontaktfreier Sport in Innenbereichen und Kontaktsport in Außenbereichen erlaubt. Dieser Schritt kann frühestens am 22. März erfolgen, muss aber auch vom bayerischen Gesundheitsministerium genehmigt werden.

Corona-Lockerungen im Landkreis Neu-Ulm in Aussicht?

Die ersten Lockerungen für Sportanlagen kamen zusammen mit der Öffnung der Läden. Seit Montag können die Außensportanlagen im Landkreis wieder genutzt werden. Erlaubt ist seit Montag kontaktfreier Sport im Freien in Gruppen von bis zu 10 Personen. Bei Kindern unter 14 Jahren dürfen die Gruppen auch eine Größe von 20 Personen haben. Außerdem ist Sport, auch im Verein, unter Einhaltung der aktuellen Kontaktbeschränkungen erlaubt. Das heißt, es dürfen sich maximal 5 Personen aus zwei Haushalten treffen und gemeinsam Sport machen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Für andere Freizeiteinrichtungen gibt es derzeit noch keine Pläne vonseiten der Staatsregierung. Ebenfalls ist noch nicht entschieden, ob Einrichtungen wie Bowlingbahnen, Kletterhallen und Kartbahnen zu den Sportanlagen zählen oder nicht. Deshalb ist fraglich, ob sie - bei niedriger Inzidenz - auch am 22. März öffnen dürfen.

Lesen sie dazu auch:

Themen folgen