Corona: Rund 400 Schüler sind derzeit im Landkreis Neu-Ulm in Quarantäne

Plus Der Neu-Ulmer FWG-Stadtrat Andreas Schuler kritisierte die Quarantäne-Regeln an Schulen. Jetzt hat das Landratsamt Stellung dazu bezogen.

Von Michael Ruddigkeit

Nach seiner Kritik an den geltenden Quarantäne-Regeln an Schulen hat der Neu-Ulmer FWG-Stadtrat Andreas Schuler jetzt eine Antwort aus dem Landratsamt bekommen. Viele seiner Fragen bleiben jedoch unbeantwortet.

Wie berichtet, hatte Schuler einen Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger gestellt. Da bei den Corona-Maßnahmen aber nicht die Stadt, sondern der Landkreis die maßgebliche Behörde ist, leitete die Oberbürgermeisterin die Antworten des Landratsamts an den Neu-Ulmer Stadtrat weiter. Schuler wollte unter anderem wissen, wie viele Übertragungen von Corona-Infektionen es seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 gab, die zweifelsfrei in einer Schule im Landkreis Neu-Ulm stattgefunden haben und in welcher Situation diese Infektionen vermutlich stattgefunden haben.

Etwa 400 Schüler und 30 Lehrer sind im Landkreis Neu-Ulm in häuslicher Quarantäne

Bei einigen seiner Fragen musste die Kreisbehörde passen. Das Landratsamt Neu-Ulm konzentriere sich bei der Bewältigung der Corona-Pandemie auf das operative Tagesgeschäft, heißt es in dem Antwortschreiben. „Eine statistische Erhebung in dem gewünschten Umfang liegt uns nicht vor.“ Was das Landratsamt aber mitteilen konnte, war die Zahl der Indexfälle an Schulen. Als Indexfall bezeichnen die Fachbehörden eine Person, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Derzeit gibt es (Stand Dienstag) elf Indexfälle an Schulen. Etwa 400 Schüler und 30 Lehrer sind deshalb in häuslicher Quarantäne.

So geht das Gesundheitsamt vor, wenn es einen Corona-Fall an einer Schule gibt

Sobald in einer Schulklasse ein Indexfall bekannt werde, sei das reguläre Vorgehen der Gesundheitsbehörde, dass die Schüler der betroffenen Klasse und die am Unterricht beteiligten Lehrer in der Regel als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft würden. „Es muss daher eine 14-tägige Quarantäne nach dem letzten Kontakt zum Indexfall eingehalten werden“, so die Behörde. Hierbei erfolge eine zweimalige Testung aller Betroffenen auf Veranlassung des Gesundheitsamtes am Tag eins nach Bekanntwerden des Sachverhalts sowie an Tag fünf bis sieben nach dem letzten Kontakt zum Infizierten.

Wann Betroffene als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft werden

„Jede betroffene Kontaktperson wird persönlich durch das Gesundheitsamt angerufen, sodass ausführliche Ermittlungen durchgeführt und alle notwendigen Fragen besprochen werden können“, schreibt das Landratsamt. „Bei der Anordnung von Quarantäne wird stets in jedem Einzelfall geprüft, ob die Vorgaben des RKI für eine Einstufung als Kontaktperson der Kategorie I erfüllt sind.“ Beispielsweise, wenn jemand mit einem später positiv Getesteten mindestens 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat oder Personen, die nach Risikobewertung durch das Gesundheitsamt mit hoher Wahrscheinlichkeit einer hohen Konzentration von infektiösem Aerosol im Raum ausgesetzt waren (zum Beispiel beim Feiern, gemeinsamen Singen oder Sporttreiben in Innenräumen ohne ausreichende Lüftung).

Optional können aber auch Personen „in relativ beengter Raumsituation oder schwer zu überblickender Kontaktsituation mit dem bestätigten Covid-19-Fall“ als eine solche Kontaktperson der Kategorie I eingestuft werden, unabhängig von der individuellen Risikoermittlung. Dazu zählen beispielsweise Schulklassen oder Teilnehmer an Gruppenveranstaltungen. Gerade die pauschale Quarantäne für Schulkinder hat FWG-Stadtrat Andreas Schuler kritisiert. Das Landratsamt versichert: „Wir sind bemüht, in jedem Einzelfall, in dem Quarantäne angeordnet wird, bestmöglich und verhältnismäßig alle Einzelumstände zu berücksichtigen.“

