Corona-Schnelltests mit giftiger Substanz an Ulmer Schulen?

Nach Medienberichten zu in Schulen eingesetzten Corona-Schnelltests in Hamburg sind nicht mehr nur Eltern in der Hansestadt in heller Aufregung. Auch Eltern Ulmer Schüler machen sich Sorgen und wandten sich an unsere Redaktion, nachdem ihnen von der Stadt abgeraten wurde, die Tests weiter zu verwenden. Der Grund: Die Schnelltests eines koreanischen Anbieters sollen eine giftige Substanz enthalten. Die Ulmer Stadtverwaltung hat mittlerweile reagiert.

Zuerst hatte das Nachrichtenportal Welt am Mittwoch darüber berichtet, dass in Hamburg künftig keine neuen Testkit-Chargen der koreanischen Marke SD Biosensor (Sars-CoV-2 Rapid Antigen Test), die von der Firma Roche vertrieben wird, bestellt und in Schulen eingesetzt werden sollen. Als "reine Vorsichtsmaßnahme" wurden daraufhin am Donnerstag alle Ulmer Schulen von der Stadt darüber informiert, von einer weiteren Verwendung dieses Produkts abzuraten. Vielmehr solle man auf "alternative Produkte" umsteigen, die eigens von der Stadt beschafft wurden, so Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm, in einer E-Mail am Freitag, die an alle Ulmer Schulen ging.

Derweil wurde auch das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg zur Klärung des Sachverhalts hinzugezogen. Das teilte gegenüber der Ulmer Stadtverwaltung mit, dass die zuständige Marktüberwachung beim Regierungspräsidium Tübingen die besagten Schnelltests unter Hochdruck auf möglicherweise gesundheitsgefährdende Stoffe untersucht habe. Auch sei das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mit einbezogen worden. Erste Ergebnisse hätten demnach ergeben, dass keine belastbaren Hinweise vorliegen würden, dass von den Schnelltests Gesundheitsrisiken für den Menschen ausgehen.

Wie funktionieren die Corona-Schnelltests?

Die Teststäbchen sind aus Watte. Nachdem man sich damit aus der Nase eine Probe entnommen hat, wird das Stäbchen in eine Reagenzflüssigkeit getunkt. Anschließend werden wenige Tropfen davon auf eine Testkassette gegeben.

In dieser Pufferlösung befindet sich ein Tensid, das im Falle eines positiven Testergebnisses Viren abtöten soll, damit der Tropfen nicht infektiös ist. In diesem Tensid befinden sich nach Angaben des Sozialministeriums in geringer Konzentration chemische Stoffe, die in reiner Form gefährliche Merkmale haben. Doch in dieser geringen Konzentration seien nach aktuellem Kenntnisstand keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erwarten, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums.

Die Getesteten würden mit der Reagenzflüssigkeit bei vorschriftsmäßiger Verwendung nicht in Berührung kommen. Bei unsachgemäßer Anwendung könne es zu vorübergehenden Augenrötungen oder Hautreizungen kommen. Bisher gebe es aber keine gesicherten Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Tests aufgrund einer möglichen Gesundheitsgefährdung nicht zum Einsatz kommen dürfen.

Was ist unter "vorschriftsmäßiger Verwendung" zu verstehen?

Zwar heißt es im Beipackzettel unter Prävention P280 zur Durchführung: Es seien "Handschuhe/Augenschutz/Schutzbrille" zu tragen. Dabei soll es sich aber um eine formale Deklaration handeln, die nicht als Vorgabe oder Empfehlung für die Anwendung durch Laien zu verstehen ist, so ein Sprecher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gegenüber Welt. Als "vorschriftsmäßige Verwendung" gilt bei diesen Selbsttests daher auch eine Verwendung ohne Schutzkleidung.

Das Sozialministerium habe zur Absicherung der Ergebnisse auch die Europäische Chemikalienbehörde in Helsinki eingeschaltet und um ihre Einschätzung gebeten. Auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte als Zulassungsbehörde sei über den Sachverhalt informiert.

Der Städtetag Baden-Württemberg und auch die Ulmer Stadtverwaltung gehen aber nach dieser Prüfung davon aus, dass der weiteren Anwendung der besagten Tests in Kitas und Schulen nichts entgegensteht. Am Freitag hat die Stadt Ulm daher alle Schulen darüber informiert, dass das besagte Testkit wieder zur Verwendung freigegeben ist.

