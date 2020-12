vor 48 Min.

Corona-Schnelltests vor Weihnachten im Alb-Donau-Kreis: Das ist zu beachten

Um Risikopatienten vor einer Corona-Infektion besser zu schützen, gibt es in Baden-Württemberg Schnelltests vor Weihnachten. Was Menschen im Alb-Donau-Kreis wissen müssen.

Das Sozialministerium Baden-Württemberg stellt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Rettungsdiensten in einer landesweiten Aktion am 23. und 24. Dezember Antigen-Schnelltests bereit, um Risikopatienten vor einer Corona-Infektion zu schützen. Für den gesamten Alb-Donau-Kreis stehen maximal 2.200 solcher Schnelltests zur Verfügung, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte.

Die Testungen führt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) seinen Angaben nach über die jeweiligen Ortsgruppen an insgesamt acht Standorten durch:

Blaustein,

Ehingen ,

, Erbach ,

, Langenau ,

, Lonsee ,

, Munderkingen ,

, Oberstadion und

und Schelklingen .

Die genannten Städte und Gemeinden würden darüber örtlich informieren.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist nach eigenen Angaben zwar nicht unmittelbar an der Organisation und Durchführung dieser Aktion beteiligt. Da das Gesundheitsamt aber für die Fallbearbeitung der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen zuständig sei, gibt es in Zusammenhang mit dieser Aktion folgende Hinweise:

Aussagekraft der Tests: Antigen-Schnelltest bieten die Möglichkeit, Corona-Infektionen schnell zu erkennen. Allerdings sind diese Tests laut Landratsamt weniger sensitiv als ein PCR-Abstrich und dadurch im Ergebnis auch weniger zuverlässig. Falle ein Schnelltest positiv aus, ist eine Covid-19-Infektion sehr wahrscheinlich. Ein negativer Schnelltest bedeute aber nicht, dass mit absoluter Sicherheit keine Covid-19-Infektion besteht – die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sei deshalb auch bei einem solchen Ergebnis von enormer Wichtigkeit, heißt es.

Antigen-Schnelltest bieten die Möglichkeit, Corona-Infektionen schnell zu erkennen. Allerdings sind diese Tests laut Landratsamt weniger sensitiv als ein PCR-Abstrich und dadurch im Ergebnis auch weniger zuverlässig. Falle ein positiv aus, ist eine sehr wahrscheinlich. Ein negativer bedeute aber nicht, dass mit absoluter Sicherheit keine besteht – die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sei deshalb auch bei einem solchen Ergebnis von enormer Wichtigkeit, heißt es. Quarantänepflicht nach positivem Schnelltest : Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, müsse sich die getestete Person sowie ihre Haushaltsmitglieder nach den Regelungen der Corona-Verordnung unverzüglich in Quarantäne begeben. Eine gesonderte In-Quarantäne-Setzung durch das Gesundheitsamt sei nicht notwendig. Die Quarantäne gelte ab Erhalt des positiven Testergebnisses automatisch.

Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, müsse sich die getestete Person sowie ihre Haushaltsmitglieder nach den Regelungen der Corona-Verordnung unverzüglich in Quarantäne begeben. Eine gesonderte In-Quarantäne-Setzung durch das sei nicht notwendig. Die Quarantäne gelte ab Erhalt des positiven Testergebnisses automatisch. Quarantänedauer nach positivem Schnelltest : Die Quarantäne dauert nach Angaben des Landratsamtes zehn Tage. Falls eine Nach-Testung durch einen PCR-Test erfolgt, ende die Quarantäne bei einem negativen Ergebnis. Die Kassenärztliche Vereinigung führt kurzfristig PCR-Tests für die positiv getesteten Personen durch. Diese werden vor Ort durch ein Infoblatt des Gesundheitsamtes über das weitere Vorgehen informiert. Die Termine für diese Testungen werden über die Rufnummer 116117 vergeben

Das Gesundheitsamt und die Kassenärztliche Vereinigung weisen laut Mitteilung zudem darauf hin, dass sowohl die Lieferdienste und Labore als auch das Gesundheitsamt und die Einrichtungen in den Gemeinden über die Feiertage zwar dienstbereit sind, aber in geringerer Besetzung arbeiten. Es sei deshalb damit zu rechnen, dass es etwa fünf bis sechs Tage dauern kann, bis die Ergebnisse des PCR-Tests vorliegen und von den zuständigen Behörden verarbeitet werden. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen