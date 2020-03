15:38 Uhr

Corona: Schüler und Lehrer, die in Südtirol waren, sollen zu Hause bleiben

Bis Freitag gab es keinen Corona-Fall an einer Schule im Kreis Neu-Ulm. Vorsichtshalber sollen jedoch Schüler und Lehrer, die in Südtirol im Urlaub waren, zuhause bleiben.

Nachdem auch Südtirol zum Risikogebiet erklärt worden ist, müssen im Kreis Neu-Ulm einige Schüler und Lehrer zuhause bleiben. Das teilte das Landratsamt mit.

Alle Grundschulen und Mittelschulen im Kreis Neu-Ulm wurden darüber am Freitag informiert, dass "alle Schüler/innen und Lehrkräfte, die in den Faschingsferien in Südtirol waren, vom Beginn ihrer Zeitpunkt der Rückkehr aus Südtirol an 14 Tage zuhause bleiben" sollen, also längstens bis Sonntag, 15. März. Alle Schüler, die in dieser Inkubationszeit, Symptome der Corona-Erkrankung bekommen, sollen unverzüglich telefonisch mit einem Arzt Kontakt aufnehmen.

Bisher kein Corona-Fall an einer Schule im Landkreis Neu-Ulm

Weiter heißt es in der Nachricht, die das Schulamt nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt verschickte: "Auch wenn das Fernbleiben von der Schule keine häusliche Quarantäne darstellt, ist es wichtig, dass die aus Südtirol heimgekehrten Schüler/innen und Lehrkräfte sich adäquat verhalten und keine Menschenansammlungen aufsuchen, sondern sich ausschließlich im häuslichen Bereich aufhalten." Dies seien reine Vorsichtsmaßnahmen, es gebe bislang keinen Corona-Fall an einer Schule im Landkreis Neu-Ulm. Die Regelung gelte für alle Schulen im Landkreis Neu-Ulm. Also auch für die weiterführenden Schulen wie Realschulen, Gymnasien, FOS/BOS und die beiden Berufsschulen in Neu-Ulm und Illertissen.





In Ulm wurden einige Schüler und Lehrer heimgeschickt

An Ulmer Schulen wurden Schüler und Lehrer, die sich im Risikogebiet Südtirol aufgehalten haben, am Freitag heimgeschickt. Entsprechende Durchsagen gab es gegen 11 Uhr. Etliche Jugendliche und Lehrkräfte mussten daraufhin ihre Sachen packen und heimgehen. Nach Informationen unserer Zeitung sind mehrere Lehrer der Region in Südtirol im Urlaub gewesen, was inmitten der Grippewelle zu zusätzlichen Engpässen führt. Erste Unterrichtsausfälle sind schon beschlossen. (az)

