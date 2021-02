vor 16 Min.

Corona, Sicherheit, Ehrenamt: Wie läuft's im Ankerzentrum für Flüchtlinge?

Plus Seit drei Wochen leben Flüchtlinge im Ankerzentrum im Starkfeld in Neu-Ulm. Wie läuft es vor Ort? Mit Stadt und Polizei gab es ein erstes Sicherheitsgespräch.

Von Michael Kroha

Lange stand der Speicherbau im Starkfeld in Neu-Ulm leer. Seit gut drei Wochen aber ist das dort eingerichtete Ankerzentrum mit Leben gefüllt: 50 Flüchtlinge machten den Anfang, mittlerweile sind noch mehr Menschen in dem früheren NS-Gebäude eingezogen. Doch wie läuft es vor Ort? Gab es Zwischenfälle? Und wie wirkt sich Corona auf den Alltag aus?

Es ist morgens kurz vor 9 Uhr. Mit Süßigkeiten in der Hand und Maske im Gesicht wollen zwei junge Männer wieder zurück in die Unterkunft. Am Gittertor werden sie gestoppt. Einer muss draußen warten, der andere leert den Inhalt seiner Hosentaschen auf einem Tisch aus. Er streckt die Arme aus. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma tastet ihn ab. Arm für Arm, Bein für Bein. Alles Ordnung, er kann rein. Der Nächste ist dran.

Flüchtlinge werden am Eingang zum Ankerzentrum im Starkfeld in Neu-Ulm von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma abgetastet. Bild: Michael Kroha

Wer zurück ins Ankerzentrum in Neu-Ulm möchte, wird am Eingang zwischen Lidl-Discounter und dm-Filiale gründlich gefilzt. An der Schleuse muss ein Bewohner den Hausausweis vorzeigen, er wird zudem nach metallischen Gegenständen abgescannt. "Wir durchsuchen auch nach Alkohol und Drogen, um es innen friedlich zu halten", erklärt Frank Kurtenbach, bei der Regierung von Schwaben der Leiter der sogenannten "Anker Schwaben".

28 Bilder So sieht das Asyl-Ankerzentrum in Neu-Ulm von innen aus Bild: Michael Kroha

"Anker“ steht für „Ankunft, Entscheidung, Rückführung“. Die umstrittenen Aufnahmestellen sollen für schnellere Entscheidungen in Asylverfahren sorgen. 3,4 Monate verbringt ein Asylbewerber im Schnitt in einer solchen Unterkunft in der Region. In Neu-Ulm sind sie seit gut drei Wochen.

85 Flüchtlinge leben inzwischen im Ankerzentrum in Neu-Ulm

Nach Jahren des Leerstandes sind Anfang Februar die ersten 50 Flüchtlinge in das achtstöckige Gebäude eingezogen. Die jungen, alleinreisenden Männer im berufsschulfähigen Alter stammen überwiegend aus der Türkei, Gambia und dem Irak. Nachdem sich die Abläufe in der Einrichtung eingespielt haben, wurde die Anzahl der Bewohner erhöht. Mittlerweile leben um die 85 Menschen in dem früheren NS-Gebäude im Starkfeld. "Wir wollen es kontinuierlich hochfahren", sagt Kurtenbach.

Die "Neuen" würden aber nicht mehr mit dem Bus kommen, sondern einzeln mit dem Zug. Zuvor müssen sie aber einen Corona-Test machen. Wie überall hat das Virus auch im Ankerzentrum große Einflüsse auf die Abläufe. Ein Zimmer - auf 20 Quadratmeter leben drei Personen - gilt in dem Fall als ein Hausstand. Der Kontakt ist beschränkt auf eine weitere, andere Person. Gruppenaktivitäten, zum Beispiel in einem der hergerichteten Schulungsräume im Dachgeschoss mit wunderschönem Ausblick auf Ulm und Neu-Ulm, sind so nicht möglich. Auch wenn laut Kurtenbach Ehrenamtliche ihre Hilfe schon angeboten hätten. "Die Verordnungslage lässt aktuell sehr wenig zu", sagt der Einrichtungsleiter. Positive Covid-19-Fälle habe es in Neu-Ulm bislang nicht gegeben. In Schwaben seien derzeit alle Ankerzentren coronafrei, so Kurtenbach.

Derweil werden Entscheidungen getroffen, dass dann, wenn es wieder möglich ist, die Tagesstrukturen im Normalbetrieb laufen - dazu braucht es das entsprechende Personal: So werde es ab Mitte März einen externen Dienstleister geben, der wie schon in anderen Ankerzentren in Schwaben die Betreuung übernimmt. Zum 1. April konnte zudem die Stelle der Ehrenamtskoordination besetzt werden. An der Berufsschule soll es zwei Klassen geben. Während andersorts Präsenzunterricht in Teilen wieder möglich ist, gehe das hier nicht: Der Unterricht sei nicht als "berufsbegleitend" zu verstehen, erklärt Kurtenbach.

Erstes Sicherheitsgespräch mit Stadt und Polizei: Wie lautet das Fazit?

Am Donnerstag hat das erste, turnusmäßige Sicherheitsgespräch unter anderem mit Vertretern der Stadt, aber auch der Polizei stattgefunden. Zu größeren Zwischenfällen sei es bislang nicht gekommen. "Es ist noch alles sehr locker", sagt Kurtenbach. Lediglich einmal habe es eine hausinterne Streitigkeit gegeben. Hier sei wohl auch Alkohol im Spiel gewesen. Der sei aber nicht im Haus, sondern außerhalb getrunken worden. "Die Menschen dürfen sich frei bewegen", sagt Kurtenbach. "Es läuft ganz gut."

Der Neu-Ulmer Stadtverwaltung liegen nach eigenen Angaben keine Beschwerden aus der Bevölkerung vor. Auch aus polizeilicher Sicht blieb es bislang "ruhig und ohne besondere Zwischenfälle". Vereinzelt sei es zu Spannungen zwischen Sicherheitsdienst und Bewohnern gekommen, weil die sich nicht an die hausinternen Regelungen halten wollten. Die Ursachen hierfür liegen laut Polizei beispielsweise an der Akzeptanz der Zugangskontrollen, Rauchverbote und das Verbot der Mitnahme von Speisen aus dem Speisesaal. Zwar müssten sich Abläufe noch einspielen, aber bislang zieht die Polizei aber ein positives Fazit. Die Einsatzlage um das Ankerzentrum sei bisher unproblematisch.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen