11:57 Uhr

Corona: Siebter Todesfall im Landkreis Neu-Ulm

Zwei weitere Menschen sind im Landkreis Neu-Ulm gestorben und 315 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Das Seniorenheim in Ludwigsfeld richtet eine Hotline ein.

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es zwei weitere Todesfälle durch das Coronavirus Sars-CoV-2. Das teilte das Landratsamt Neu-Ulm am Montagmittag mit. Eine 61-Jährige und eine über 60-Jährige, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, sind gestorben. Hierbei handelt es sich um den insgesamt sechsten und siebten Todesfall im Landkreis Neu-Ulm. Die gestorbenen Frauen wohnten nach Angaben des Landratsamtes nicht in dem Seniorenheim in Ludwigsfeld.

Die Zahlen geben den aktuellen Stand von Montagmittag wieder, den die Pressestelle am Landratsamt mitteilte. Im Landkreis Neu-Ulm gibt es demnach 315 bestätigte infizierte Fälle mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2. Das sind 13 Personen mehr als am Samstag. Neun bestätigte Fälle für eine Infektion mit dem Coronavirus werden klinisch betreut, zwei davon auf der Intensivstation. Des Weiteren werden vier Menschen in den Kliniken betreut, die als Verdachtsfälle für eine Coronavirus-Infektion gelten. Insgesamt sind 195 Personen wieder aus der Quarantäne entlassen worden. Diese gelten als wieder gesund.

Corona: Das Seniorenheim schaltet eine Hotline für Angehörige

Wie das Landratsamt außerdem mitteilt, schaltet das Seniorenheim in Ludwigsfeld eine Hotline für Angehörige. Wie berichtet, wurden in dem Seniorenheim mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb wurde das gesamte Haus unter Quarantäne gestellt. Angehörigen erreichen das Heim täglich von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0731/98575131. Die Heimleitung weist darauf hin, dass die bekannten Telefonnummern in den einzelnen Wohnbereichen weiterhin erreichbar sind. Dort können sich die Angehörigen ebenfalls über den Gesundheitszustand der Bewohner erkundigen.

Die Mitarbeiter des Seniorenheims tun nach Angaben des Landratsamts alles, um sich in dieser besonderen Situation weiterhin bestmöglich um die Bewohner zu kümmern. Neben der Pflege ist die ärztliche Versorgung weiterhin gewährleistet.

Aktuelle Informationen zur Situation gibt es auf der Website des Seniorenheims. In einem Brief auf der Website wendet sich der Einrichtungsleiter Ralf Waidner direkt an die Angehörigen. Die Internetseite: www.seniorenwohnen.brk.de/locations-3/neu-ulm/neu-ulm-unser-haus.html. (az)

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Ausgangsbeschränkung an Ostern: Polizei meldet viele Verstöße

VR-Bank Neu-Ulm: Viele Kunden brauchen jetzt Kredite

Themen folgen