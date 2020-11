19:20 Uhr

Corona-Test im Linienbus: Mobiles Labor ist jetzt in Neu-Ulm gestartet

Plus In Neu-Ulm ist ein Bus als mobile Corona-Teststation vorgestellt worden. Ein Modul, das künftig auch die Teststrategie im Landkreis Neu-Ulm unterstützen könnte?

Von Michael Kroha

Ab in den Bus, doch der nächste Halt ist nicht der Bosporus oder gar der Ballermann - sondern der Corona-Abstrich: In Neu-Ulm ist am Montag ein Bus vorgestellt worden, der künftig als mobile Corona-Teststation dienen soll. Geplant ist, dass das Gefährt unter anderem an Schulen, Pflegeheimen oder bei Firmen Halt macht, um direkt vor Ort zu testen. Auch im Landkreis Neu-Ulm könnte der Bus künftig zum Einsatz kommen. Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) zeigte sich vor Ort von der Neuheit nicht abgeneigt.

Die ersten sechs Probanden, die sich im Bus erstmals unter realen Bedingungen haben testen lassen, waren sechs Angestellte eines Neu-Ulmer Architekturbüros. Sie gingen freiwillig zum Test, nicht weil es dort einen Verdachtsfall gegeben hat. Dass der Weg zum Test manchmal mühselig und umständlich sein kann, habe Geschäftsführer Axel Nething nach einer Geschäftsreise in ein Risikogebiet selbst schon erlebt. Als "schneller und stabiler" beschreibt er daher die Möglichkeit, für seine Firma im Bedarfsfall eigenständig eine Teststation organisieren zu können.

Corona-Tests in Linienbus: Testergebnis soll binnen 24 Stunden vorliegen

Denn das Unternehmen Huber Group, das im Landkreis Neu-Ulm auch schon die stationäre Teststation in Weißenhorn betreibt und hinter der Datenbank der mobilen Teststation steckt, verspricht nach eigenen Angaben ein Ergebnis binnen 24 Stunden. Die Erfassung der persönlichen Daten der Testperson bis hin zur Übermittlung des Ergebnisses erfolge ausschließlich digital. Jede zu testende Person erhalte einen personalisierten QR-Code. Beim Test wird dieser und auch das dazugehörige Röhrchen mit der Probe darin gescannt und zusammen an die Labore übermittelt. So sollen Pannen, aber auch unnötige, zeitraubende Lieferwege wie Zettelwirtschaft vermieden werden, um schneller und individueller auf ein mögliches Ausbruchsgeschehen reagieren zu können.

Das Unternehmen Daimler Buses hat den 13 Meter langen Linienbus der Marke Setra nach eigenen Angaben in vier Wochen in Neu-Ulm umgebaut und nun an das Unternehmen Huber Group verliehen. Der Abstrich des Mund- oder Rachenraums wird im vorderen Teil des Fahrzeugs durchgeführt. Via WLAN-Zugang an Bord werden Probanden- und Probendaten verschlüsselt in eine Datenbank eingepflegt. Nach etwa eineinhalb Minuten können die Getesteten den Bus über den vorderen Einstieg wieder verlassen.

Bis zu 50 Testungen pro Stunde seien möglich. Zwischen 60 und 100 Euro soll ein solcher Test im Bus kosten. Der Preis hänge unter anderem vom Anfahrtsweg, aber auch davon ab, wie schnell das Ergebnis vorliegen soll. Die Nachfrage des Angebots sei derzeit hoch, zwischen zwei und fünf Anfragen gingen täglich ein, erklärt Thomas Görtler von Huber Group.

Wer die genauen Kunden sind, darüber könne das Unternehmen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben machen. Der nächste Halt des Busses ist aber in Ravensburg geplant. Auch Schulen seien unter den Interessenten.

Wie der Corona-Testbus im Landkreis Neu-Ulm helfen könnte

Hier sieht auch Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger einen möglichen Bedarf. Schulklassen könnten so schnell und individuell getestet werden. Doch auch andere Unterkünfte wie Asylbewerber- oder Seniorenheime seien denkbar, um so die Teststrategie im Kreis ausbauen und ergänzen zu können. Gespräche hierzu seien am Laufen. Zu klären sei unter anderem noch die Verknüpfung der Labore über das digitale System.

Busse kommen im Kampf gegen das Coronavirus nicht zum ersten Mal zum Einsatz. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) setzt bereits auf einen Bus: Der Medibus der Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio ist zunächst im von besonders vielen Corona-Infektionen betroffenen Landkreis Berchtesgadener Land eingesetzt worden, am vergangenen Wochenende war er in Augsburg stationiert. Patienten mit Infektzeichen werden dort untersucht und - wenn es als notwendig angesehen wird - auf Corona getestet. Damit entlaste man die bestehenden ambulanten Versorgungsstrukturen in der Region, erläuterte ein Sprecher.

Ende Oktober hatte MAN ein Diagnostikfahrzeug präsentiert, das in der Optik eines Krankenwagens als mobiles Labor fungiert und Testergebnisse binnen einer Stunde liefern soll. Einsatzgebiete seien regionale Hotspots, Unternehmen oder auch Pflegeheime, hatte MAN mitgeteilt. (mit dpa)

