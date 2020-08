vor 16 Min.

Corona-Testcenter kommt wieder nach Senden

Der Nebel um das Corona-Testcenter im Landkreis Neu-Ulm lichtet sich. Es ist ein bewährter Platz für eine Drive-In-Station.

Lange herrschte Unklarheit, jetzt steht es fest: Das Corona-Testzentrum für den Landkreis soll wieder bei der Feuerwehr in Senden etabliert werden. Das bestätigte auf Nachfrage das Landratsamt.

Das Testcenter kommt nach Senden, aber einiges ist unklar

Vor rund zwei Wochen hatte das bayerische Kabinett beschlossen, in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt ein Corona-Testzentrum einzurichten. Wie Peter Dieling, Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt sagte, werde man auf die Erfahrungen des Frühjahrs zurückgreifen. Kurzzeitig war zu Beginn der Corona-Krise bei der Feuerwehr Senden ein solches Drive-In-Testzentrum aufgezogen worden. Allerdings ist laut Dieling noch unklar, „mit welchen Kräften wir das betreiben werden und an welchen Tagen wir das tun“. Nächste Woche soll die Station in Betrieb gehen. Weitere Details könne er noch nicht nennen.

Kleiner Fehler bei den Corona-Zahlen

Unterdessen hat das Landratsamt einen Fehler bei der Erfassung der Corona-Zahlen gemeldet. Dabei handelt es sich allerdings nur um eine minimale Abweichung. Am Montag war noch eine Gesamtzahl von 556 Infizierten gemeldet worden. Tatsächlich sind seit Beginn der Erfassung 555 Personen bekannt, die sich im Kreis mit Sars-CoV-2 an-gesteckt haben. An dieser Zahl hat sich von Montag auf Dienstag nichts geändert: Im Landkreis wurde am Dienstag keine weitere bestätigte Neu-Infektion gemeldet. Aktuell sind im Kreis 55 Personen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion bekannt.

In den vergangenen sieben Tagen erfasste das Gesundheitsamt insgesamt 42 neue Infektionen. Von den bislang 555 gemeldeten Corona-Fällen sind 474 Personen bereits wieder aus der Quarantäne entlassen worden. (hip/az)

