vor 18 Min.

Corona-Teststation an A8 bei Ulm geplant

Auf dem Parkplatz Kemmental an der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart baut das Technische Hilfswerk eine Teststation auf. Sie soll am Freitag in Betrieb gehen

Rund 70 Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) bauen seit Samstag auf dem Parkplatz Kemmental an der A8 eine Corona-Teststation – die zweite baden-württembergische an der Autobahn – auf. Nach Informationen des baden-württembergischen Sozialministeriums ist die Eröffnung für Freitag geplant. Der Parkplatz Kemmental an der A8 zwischen Ulm-West und Merklingen in Fahrtrichtung Stuttgart bietet ausreichend Platz für drei parallele Fahrspuren, auf denen Reiserückkehrer die verpflichtenden Corona-Tests schnell durchführen lassen können.

Wann genau die Teststation in Betrieb geht, konnte Pascal Murmann, Pressesprecher des Sozialministeriums, am Samstag noch nicht abschließend sagen. „Es finden selbst am Wochenende noch Gespräche statt.“ Denn es werde nicht nur die Infrastruktur benötigt, sondern auch Ärzte für die Probenentnahme und medizinisches Assistenzpersonal, um einen mehrwöchigen Betrieb gewährleisten zu können. Geplant sind Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr. Die Ärzte werden zum Teil Hausärzte aus der Region sein, aber auch Ärzte der Krankenhäuser des Alb-Donau-Kreises.

Neben den Räumen für die Abstriche baut das THW eine komplette Infrastruktur auf dem Parkplatz auf, auch muss das Personal dort verpflegt werden und Toiletten haben. Ein Spezial-Lkw versorgt den Parkplatz mit WLAN, damit die Planungen des Sozialministeriums umgesetzt werden können: „Bei uns ziehen Sie die Versichertenkarte durch.“ Durch Lesegeräte und Laptops sollen die Proben den Reisenden zugeordnet und eine schnelle Rückmeldung an die Untersuchten möglich werden, so Murmann.

Baden-württembergische Reisende, die aus einem Risikogebiet zurückkommen, müssen sich nach der Corona-Verordnung vierzehn Tage in Quarantäne begeben und dürfen in der Zeit auch keinen Besuch empfangen. Außerdem müssen sie sich bei der Ortspolizeibehörde melden. Wer weniger als 48 Stunden vor der Rückreise oder nach der Einreise einen negativen Coronatest vorlegen kann, ist von der Quarantäne befreit.

Dazu können kostenlose Tests zukünftig auch an der Teststation Kemmental durchgeführt werden. Daneben gibt es regional weitere Testmöglichkeiten, etwa bei Hausärzten. (heck)

