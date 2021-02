vor 46 Min.

Corona-Testzentrum eröffnet neben Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm

Neben der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm wird am Dienstag, 16. Februar, ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Betreiber ist das Tübinger Unternehmen Cegat.

Wie Cegat mitteilte, werden in dem Testzentrum neben qPCR-Corona-Tests auch Antikörpertests angeboten, die vergangene Infektionen nachweisen oder den Impferfolg bestimmen. Das Tübinger Unternehmen setze auf verlässliche Ergebnisse und biete keine Schnelltests, sondern hochwertige Labortests an.

Alle Interessierten können dem Unternehmen zufolge ohne Termin von Montag bis Samstag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr für die Probenentnahme zur Teststation auf den Parkplatz der Ratiopharm-Arena kommen (nicht an Sonn- und Feiertagen). Dort werde von medizinischem Fachpersonal der Nasen-Rachen-Abstrich für den Corona-Test und die Blutentnahme für den Antikörpertest vorgenommen. Nach der Probenentnahme erhalten die getesteten Personen einen Barcode, mit dem sie das Testergebnis online abrufen können. Die Tests müssen aus eigener Tasche bezahlt werden.

"Aus unserer Erfahrung ist die leichte Zugänglichkeit von enormer Bedeutung. Deshalb kann jeder einfach vorbeikommen", sagte Geschäftsführer und Mitgründer Dr. Dirk Biskup über die Corona-Tests. "Aufgrund der unklaren Infektionslage ist es für sehr viele Personen relevant zu wissen, ob sie mit dem Corona-Virus infiziert sind oder waren."

Testzentrum in Neu-Ulm: Ergebnis liegt am nächsten Tag vor

Die Proben werden im Labor der Cegat GmbH ausgewertet, die bereits auf ihrem Firmengelände in Tübingen eine Teststation betreibt und mit vielen Gesundheitsämtern in Baden-Württemberg zusammenarbeitet. Das Ergebnis der Tests liege am Folgetag vor und sei online abrufbar, schreibt das Unternehmen. Der Befund werde zusätzlich per Post versendet. Positiv Getestete würden telefonisch informiert. Der Befund des Corona-Tests sei zweisprachig (Englisch und Deutsch), um Reisen ins Ausland zu ermöglichen. Wenn eine Kopie des Reisepasses zur Probenentnahme mitgebracht werde, könne die Passnummer auf den Befund gedruckt werden – was viele Länder fordern, die bei Einreise einen negativen qPCR-Corona-Test verlangen. Neben den Teststationen bietet CeGaT größeren Gruppen und Unternehmen auch einen mobilen Abstrichservice an.

Cegat ist eigenen Angaben zufolge ein weltweit führender Anbieter von Genanalysen für verschiedene Fragestellungen aus der medizinischen Praxis, Forschung und Pharmabranche. (AZ)

