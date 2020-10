10:00 Uhr

Corona-Testzentrum zieht von Senden nach Weißenhorn

Das Corona-Testzentrum im Kreis Neu-Ulm zieht von Senden nach Weißenhorn um. Im ehemaligen Feneberg-Gebäude werden die Tests im Winter geschützter ausgeführt.

Das Corona-Testzentrum zieht um: Ab Mittwoch ist es nicht mehr in Senden bei der Feuerwehr zu finden, sondern im ehemaligen Feneberg-Gebäude in Weißenhorn. Das Feneberg-Gebäude ist sozusagen das Winterquartier der Teststation, denn in Senden war der Bereich für die Tests draußen: Die Menschen wurden im Auto getestet, Schutz vor der Witterung bot dabei nur ein Vordach. So kann es den Winter über bei Schnee, Regen und Kälte nicht weitergehen. Eine Lösung bietet ein Gebäude in Weißenhorn.

Ab Mittwoch ist das Corona-Testzentrum in Weißenhorn

Ein letztes Mal werden am Montag, 26. Oktober, zwischen 17 und 20 Uhr Abstriche in der Feuerwehrwache in Senden genommen. Ab Mittwoch, 28. Oktober, ist dann der ehemalige Feneberg-Supermarkt in der Kammerlander Straße 1 in Weißenhorn die Anlaufstelle. Der Umzug findet statt, weil die neue Station in Weißenhorn im Gegensatz zur bisherigen in Senden winterfest ist, teilt das Landratsamt mit.

Dann gibt es auch eine Neuerung bei der Durchführung der Tests: Die Testpersonen werden nicht mehr wie zuvor in Senden im Auto sitzend getestet, sondern im Trockenen zu Fuß durch die wettergeschützte Teststation geleitet.

Das sind die Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums in Weißenhorn

Der Betreiber des Testzentrums bleibt das Landratsamt Neu-Ulm. Es setzt dabei eigenen Angaben nach die bewährte Zusammenarbeit mit Generalunternehmer Huber Group aus Mühlhausen fort.

Auch die Öffnungszeiten des neuen Testzentrums bleiben die gleichen wie bisher: Montag 17 bis 20 Uhr, Mittwoch 16 bis 19 Uhr und Freitag 15 bis 18 Uhr. (az, cao)

Lesen Sie auch:

Themen folgen