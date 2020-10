18:07 Uhr

Corona: Todesfälle in Seniorenheim in der Nähe von Ulm

Corona-Alarm herrscht in einem Seniorenheim in Lachingen.

Plus Das Virus grassiert in Laichingen in einem Seniorezentrum. Nun gibt es die ersten Todesopfer zu beklagen.

Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Corona-Virus meldet das in Ulm ansässige Landratsamt Alb-Donau-Kreis im Seniorenzentrum in Laichingen: Insgesamt vier Bewohner seien in Folge einer Corona-Infektion gestorben. Viel mehr sind infiziert.

Erstmals am vergangenen Mittwoch, 14. Oktober, seien drei Bewohner des Seniorenzentrums Laichingen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach den sich anschließenden Testungen aller Bewohner und des Personals wurden am Freitag weitere Ansteckungen bekannt. Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis erhielt nun am 20. Oktober Positivbefunde für zusätzliche 15 Bewohner sowie zehn Mitarbeiter.

Damit habe sich die Zahl der Infektionsfälle auf derzeitig 41 Bewohner sowie 21 Mitarbeiter erhöht. Die aktuellen Ausbruchsgeschehen in den Seniorenzentren wirkten sich stark auf den Wert der Sieben-Tage-Inzidenz für den Alb-Donau-Kreis aus. Wegen der notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen stehe das Landratsamt Alb-Donau-Kreis in engem Austausch mit der Heimleitung und lasse sich fortlaufend berichten.

Angesichts des massiven Ausbruchs komme es jetzt darauf an, die Infizierten bestmöglich medizinisch zu versorgen. Zeitgleich zielten alle vom Gesundheitsamt getroffenen Maßnahmen darauf ab, das Ausbruchsgeschehen räumlich auf das Seniorenzentrum Laichingen zu begrenzen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. (az)

Auch interessant:

Maskenpflicht: Jetzt wird es konkreter im Landkreis Neu-Ulm

Nur wenige Corona-Patienten liegen im Krankenhaus