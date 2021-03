15:23 Uhr

Corona-Verstöße im Kreis Neu-Ulm: Polizei löst Party und Grillfest auf

Die Polizei kontrollierte in Ulm Personen, die sich nicht an die Maskenpflicht hielten.

In Ludwigsfeld, Pfuhl und Oberelchingen bemerkt die Polizei Verstöße gegen die Corona-Verordnung. In Ulm drohen sogar 45 Frauen und Männern Anzeigen.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben am Freitagabend zu einer lauten Party in den Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld gerufen worden. Dort feierten acht Personen im Alter von 16 bis 33 Jahren in einer Wohnung. Wegen des derzeitig gültigen Infektionsschutzgesetzes wurde die Party aufgelöst, der Veranstalter und die Gäste werden angezeigt.

Corona-Verstöße meldet die Polizei auch aus Oberelchingen, wo fünf Leute im Hof eines Mehrfamilienhauses grillten sowie aus Pfuhl, wo vier Menschen aus vier Haushalten gemeinsam in einem Auto saßen. In Ulm müssen 45 Frauen und Männer mit Anzeigen rechnen, weil sie die Maskenpflicht in der Innenstadt missachteten und keinen Mindestabstand hielten. (AZ)

