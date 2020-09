vor 48 Min.

Corona: Zehn Schulklassen sind im Landkreis Neu-Ulm derzeit in Quarantäne

Schulklassen in Illertissen, Neu-Ulm und Vöhringen befinden sich derzeit in Corona-Quarantäne. Aber auch Kindergartengruppen im Kreis Neu-Ulm sind betroffen.

In Neu-Ulm ist für eine weitere Schulklasse Quarantäne angeordnet worden, nachdem dort ein bestätigter Corona-Fall gemeldet worden war. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Damit befinden sich aktuell zehn Schulklassen ( Illertissen, Neu-Ulm und Vöhringen) sowie ein Kindergarten in Altenstadt in Quarantäne. Für jeweils eine Schulklasse in Elchingen und Neu-Ulm sowie zwei Kindergartengruppen aus Neu-Ulm endete die häusliche Quarantäne wieder.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm ist wieder unter den Frühwarnwert gefallen und liegt im Moment bei 32 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Mittwoch wurden fünf neue Corona-Fälle gemeldet. 77 Personen befinden sich in Quarantäne. Aktuell werden von den bestätigten Fällen zwei Personen in den Kliniken im Landkreis betreut, keine jedoch auf der Intensivstation.

Landratsamt Neu-Ulm bittet Bürger, auch in Zukunft achtsam zu bleiben

Das Landratsamt bittet die Bürger darum, auch in Zukunft achtsam zu bleiben und sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten sowie einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wo es notwendig und angeordnet ist. Die Behörde bittet außerdem darum, die Maske korrekt zu tragen. Das heißt, sie muss Mund und Nase bedecken. (az)

