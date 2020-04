vor 34 Min.

Corona, der ungebetene Hochzeitsgast

Eine standesamtliche Trauung Mitte April in Rom: Neben dem Brautpaar waren nur die Trauzeugen zugelassen.

Plus Wegen der Corona-Pandemie werden viele Veranstaltungen abgesagt. Auch Hochzeitsfeiern und Trauungen sind davon betroffen. Drei Paare erzählen von Enttäuschungen und neuen Plänen.

Von Sophia Huber und Sabrina Schatz

Es sollte der schönste Tag im Leben werden. Mit Traumkleid, frühlingshaftem Blumenschmuck an den Kirchenbänken und rauschendem Fest mit den Liebsten. Ihr kleiner Sohn sollte mit zum Altar laufen. So hat es sich Linda Moser aus Gerlenhofen vorgestellt. Doch dann durchkreuzte das Coronavirus die Pläne des Brautpaares – und auch die vieler anderer Verlobter in der Region.

