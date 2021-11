Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Im Kreis Neu-Ulm herrscht große Unsicherheit über das Triage-Team

Plus Wegen der vollgelaufenen Intensivstationen wird es nun ernst. Unterdessen kommen die Hausärzte mit dem Impfen nicht mehr nach und sind sauer auf Gesundheitsminister Jens Spahn.

Von Ronald Hinzpeter

Die Nachricht sorgte am Wochenende für Aufsehen: Die Kliniken des Landkreises Neu-Ulm bereiten sich auf die Triage vor. Doch wie weit sind die Vorbereitungen wirklich gediehen? Jetzt wurden erste Details bekannt. Was viele Menschen ebenfalls beschäftigt: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat überraschend den Biontech-Impfstoff rationalisiert. Das wiederum bringt die Hausärzte in Bedrängnis - und auch in Rage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

