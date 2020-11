vor 32 Min.

Corona in Seniorenheimen: Landratsamt meldet weitere Todesfälle in Ulm

In diesem Seniornzentrum in Laichingen sind bereits mehrere Menschen an Corona gestorben. Jetzt vermeldet das Landratsamt auch Todesfälle in Ulm.

In zwei Seniorenzentren in Ulm sind Bewohner gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Nach mehreren Corona-Fällen in Seniorenzentren in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis vermeldet das Landratsamt jetzt neue Todesfälle. Demnach sind im Seniorenzentrum in Ulm-Wiblingen zwei weitere Bewohner, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, verstorben. Die Zahl der verstorbenen Bewohner, die an Corona erkrankt waren, erhöht sich damit auf drei.

Auch im Pflegeheim Clarissenhof in Ulm starb ein Bewohner, der Covid-19-positiv getestet worden war. Im Pflegeheim Sonnenhof in Langenau erhöht sich die Anzahl der Covid-19-positiv getesteten Mitarbeitenden um eine auf sieben. Im Pflegeheim Dreifaltigkeitshof in Ulm sind sechs Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mehrere Heime, in denen es zu Corona-Fällen gekommen war, konnten inzwischen auch wieder vollständig entisoliert werden, nachdem dort die Testungen ergeben hatten, dass es keine Corona-Erkrankungen mehr gibt, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Das betriffe das Haus Michael in Ulm, das Pflegeheim in Beimerstetten, das Seniorenzentrum Blaustein und das Pflegeheim Haus Katrin in Ehingen. (az)

