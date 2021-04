Corona in Zulassungsstelle in Neu-Ulm: Landratsamt Günzburg hilft aus

In der KFZ-Zulassungsstelle im Landratsamt Neu-Ulm herrscht wegen eines Corona-Falls derzeit nur Notbetrieb. Jetzt gibt es Hilfe vom Landratsamt Günzburg.

Nach einem Corona-Fall in der KFZ-Zulassungsstelle im Neu-Ulmer Landratsamt herrscht dort derzeit Notbetrieb. Nur noch Termine nach vorheriger Online-Reservierung sind möglich. Doch nun leistet der Nachbarlandkreis Günzburg Amtshilfe. Die KFZ-Zulassungsstelle in Günzburg bietet ab Mittwoch, 21. April, bis zum 27. April folgende Dienstleistungen für Bürger aus dem Landkreis Neu-Ulm an:

Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen

Vergabe von Kurzzeitkennzeichen

Vergabe von Ausfuhrkennzeichen

Termine müssen direkt bei der Zulassungsstelle in Günzburg hier über deren Homepage gebucht werden. Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen sind auch ohne Termin möglich.

Eingeschränkter Betrieb in der KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm

In der KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm können im Moment nur Anliegen von Bürgern nach einer vorherigen Terminvereinbarung bearbeitet werden. "Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger ohne Termin, die KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm nicht aufzusuchen", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes am Dienstag. Eine Terminreservierung ist online möglich unter diesem Link.

Die KFZ-Zulassungsstelle in Illertissen ist im Moment Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Aufgrund der dortigen großen Nachfrage kommt es nach Angaben des Landratsamtes aktuell zu sehr langen Wartezeiten. Alle Bürger werden daher gebeten, die Zulassungsstelle nur in dringenden Fällen aufzusuchen und ihre Besuche nach Möglichkeit auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: