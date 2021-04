vor 32 Min.

Corona lässt die Drähte der Telefonseelsorge rund um Ulm heißer glühen

Wechsel in der Telefonseelsorge Ulm/Neu-Ulm. Hinter das "alte Team" mit Stefan Plöger und Renate Breitinger, vorne links Silke Streiftau und Claudia Köpf, das "neue Team".

Plus 25 Jahre gibt es die Telefonseelsorge im Großraum Ulm/Neu-Ulm. Der Kern des Hilfsangebots ist es, Suizid zu verhindern. Da gibt es mehr zu tun, als es den Mitarbeitern lieb sein kann.

Von Oliver Helmstädter

Ein Jahr der Pandemie in Zahlen der Telefonseelsorge ausgedrückt: 87 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 10.476 Dienststunden, 15.596 Kontakte per Telefon oder Internet mit einer durchschnittlichen Dauer von 26 Minuten und 28 Sekunden. " Corona spielt und spielte eine große Rolle", sagt Stefan Plöger, der 23 Jahre zusammen mit Renate Breitinger die Führungsspitze der regionalen Telefonseelsorge bildet. Nun hören die beiden auf und legen die Verantwortung in die jüngeren Hände von Claudia Köpf und Silke Streiftau. Ein Rück- und Ausblick.

