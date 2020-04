09:44 Uhr

Coronavirus-Alarm in einem Pflegeheim in Ehingen

Viele Menschen machen sich wegen des Coronavirus sorgen um Angehörige, die in Pflegeheimen untergebracht sind.

Bewohner einer Einrichtung in Ehingen dürfen das Haus nicht mehr verlassen.

In einem Pflegeheim in Ehingen wurden vier Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. Eine dieser Personen hatte nach Angaben des Landratsamts Alb-Donau-Kreis zuvor, unter Verstoß gegen die Corona-Verordnung, an einer privaten Feier teilgenommen. Stand Mittwoch, 1. April, wurde bei insgesamt acht Personen – darunter vier Bewohner – das Coronavirus durch Testung nachgewiesen. Zwei Bewohner wurden innerhalb des Heimes isoliert, zwei befinden sich im Krankenhaus.

Pflegeheime haben beim Infektionsschutz für Bewohner und Mitarbeiter Selbstverantwortung. Sie müssen dazu eigene Pandemie- und Hygienepläne erarbeiten und anwenden. Die Heimleitung wurde seitens des Gesundheitsamts frühzeitig darauf hingewiesen, was alles an Maßnahmen für einen effektiven Infektionsschutz in der Einrichtung ergriffen werden muss. Dies geschah im Rahmen einer Abfrage bei allen Pflegeheimen.

Neun Tote im Harburger Pflegeheim: Behörde sieht Corona-Zusammenhang

Coronavirus: Bewohner dürfen Pflegeheim in Ehingen zurzeit nicht verlassen

Inzwischen wurde die Leitung des Pflegeheimes in Ehingen angewiesen, dass die Bewohner bis auf Weiteres das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Von allen Bewohnern und Mitarbeitern werden Testabstriche gemacht, soweit dies nicht bereits geschehen ist.

Das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis, das auch für die Heimaufsicht zuständig ist, hat frühzeitig Maßnahmen ergriffen, die Pflegeheime in ihrer Selbst-verantwortung beim Infektionsschutz zu stärken.

So wurde bei allen Pflegeheimen abgefragt, in welcher Form sie die Pandemie- und Hygienepläne passgenau umgesetzt haben. Das betrifft beispielsweise die Einrichtung von Quarantänebereichen, die Einhaltung der Betretungsverbote oder ein Personalausfallkonzept. Dies alles diene dem Ziel, ein eventuelles Ausbruchsgeschehen frühzeitig zu erkennen, um in der jeweiligen Einrichtung durch die Heimleitung sofort die geeigneten Schutzmaßnahmen ergreifen zu können.

Best-Practice-Beispiele aus der Abfrage wird das Gesundheitsamt an die Einrichtungen vermitteln. Zum Infektionsschutzmanagement in den Einrichtungen gibt es am Freitag auch eine Telefonkonferenz mit den Pflegeheimen, um den Informationsaustausch zu intensivieren und die Pflegeheime in ihrer Eigenverantwortung beim Infektionsschutz zu unterstützen. (az)

