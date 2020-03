18.03.2020

Coronavirus: Derzeit sind im Landkreis 18 Menschen infiziert

Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell insgesamt 18 Fälle einer Erkrankung am Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet. Das gab das Landratsamt am Mittwoch bekannt.

Das sind zwei Fälle mehr als am Tag zuvor. Eine Person befindet sich laut Landratsamt Neu-Ulm in stationärer Behandlung. Keiner der Corona-Patienten liegt momentan auf der Intensivstation. Etwa 200 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. Wie berichtet, gab es im Kreis Neu-Ulm bislang ein Todesopfer. Ein 83-Jähriger starb am Wochenende in der Stiftungsklinik in Weißenhorn an den Folgen einer Erkrankung durch Covid-19. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen