vor 18 Min.

Coronavirus: Erste zwei Fälle im Landkreis Neu-Ulm bestätigt

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es die ersten beiden bestätigten Fälle einer Erkrankung am Coronavirus. Das teilte das Landratsamt mit.

Es handelt sich um ein Ehepaar , das gemeinsam mit der Gruppe der infizierten Ulmerin im Skiurlaub in Südtirol war, die am Mittwoch als erster Corona-Fall in Ulm gemeldet worden war. Das Ehepaar befindet sich deshalb seitdem bereits in häuslicher Quarantäne. Weitere Details gibt das Landratsamt Neu-Ulm am Nachmittag bekannt. (az)

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie bei uns im Live-Blog: Erste Corona-Fälle im Kreis Augsburg und Aichach-Friedberg

