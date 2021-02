vor 20 Min.

Coronavirus-Mutationen: 101 Fälle in Ulm und Alb-Donau-Kreis bekannt

In Ulm und dem Alb-Donau-Kreis liegen neue Befunde zu Coronavirus-Mutationen vor. Auf einer Großbaustelle wurde ein weiterer betroffener Arbeiter festgestellt.

Die Zahl der Befunde einer Mutation des Coronavirus im Alb-Donau-Kreis und im Stadtkreis Ulm ist auf insgesamt 101 Fälle gestiegen. Das teilte das Landratsamt Alb-Donau mit Sitz in Ulm am Freitag mit.

Bei den neu hinzugekommenen Befunden wurde demnach die Mutation an der Stelle N501Y nachgewiesen, welche die Übertragbarkeit des Virus deutlich erhöht. Es handle sich dabei um weitere Einzelfallbefunde, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Verbindung mit größeren Ausbrüchen stehen, andererseits um Ergebnisse, die aus Reihentestungen stammen, so das Landratsamt. Diese Reihentestungen veranlasste das Gesundheitsamt in mehreren Unternehmen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis, nachdem dort Infektionen mit Virus-Varianten festgestellt worden waren.

Weiterer Arbeiter auf Großbaustelle im Ulmer Donautal mit Virus-Mutation festgestellt

So sei bei einem weiteren Arbeiter, der auf einer Großbaustelle im Industriegebiet Ulm-Donautal tätig ist, eine Ansteckung mit einem mutierten Coronavirus festgestellt worden. Die betroffene Person lebe in einer Sammelunterkunft in Staig, wo bereits vor einigen Tagen ein weiterer solcher Fall bekannt wurde.

Die Reihentestung, die in einem Unternehmen in Schelklingen durchgeführt wurde, habe zwei weitere Mutationsbefunde erbracht.

Im Industriegebiet Ulm-Donautal ist ein weiteres Unternehmen von Ansteckungen mit Virus-Varianten betroffen. Die am Montag durch das Ulmer Gesundheitsamt veranlasste Testung erbrachte bislang acht weitere Mutationsbefunde. Da ein Teil der Testergebnisse aber noch aussteht, könne sich diese Zahl weiter erhöhen, so das Landratsamt. (AZ)

