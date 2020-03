Coronavirus: Ulmer Familien berichten aus der „Quarantäne-Hölle“

Plus Sie kamen mit dem Coronavirus aus Südtirol zurück, nun dürfen sie ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Betroffene kritisieren das Gesundheitsamt.

Seit ihrer Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol stehen mehrere Familien aus dem Ulmer Raum unter Quarantäne. Bei einer 45-Jährigen, die zu dieser Gruppe gehörte, wurde das Coronavirus erstmals in der Region nachgewiesen. Mittlerweile sind mehrere Mitreisende infiziert. Wir haben mit Mitgliedern von zwei Familien aus der Gruppe gesprochen – ihre echten Namen wollen sie nicht in der Zeitung lesen.

Sie dürfen die eigenen vier Wände derzeit nicht verlassen. Wie geht es Ihnen?

Thomas Maier : Ich bin negativ getestet und habe die gleichen Symptome wie die, die positiv getestet wurden: starke Halsschmerzen, mäßiges Fieber, Husten, starker Schnupfen. Mein positiv getesteter Sohn hatte Fieber, fühlte sich schlapp und hat Schnupfen. Ihm geht es aber wieder gut.

Franz Müller : Uns geht es schon die gesamte Zeit gut, wir haben keine Symptome. Allerdings ist einer aus unserer Familie positiv getestet und das Gesundheitsamt hat keine Möglichkeit, diese Person von uns zu isolieren.

Werden Sie aktuell behandelt?

Maier : Nein. Unsere Familie ist nach dem Anruf unserer positiv getesteten Freundin gleich in die Uni gefahren und wir haben einen Abstrich machen lassen. Die erste Diagnose lautete: grippaler Infekt. Unsere Medikamente sind aus unserem privaten Medizinschrank: Sinupret und Gelomyrtol. Wir bekamen am Montagabend gegen 22 Uhr einen Anruf von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamts , der uns darauf hingewiesen hat, dass wir nun das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Da unser Sohn positiv ist und wir Eltern negativ, sollte er eigentlich ins Kinderkrankenhaus und isoliert werden. Wir könnten ihn aber dann nicht besuchen, da wir ja in Quarantäne sind. Ein Kind alleine lassen wollte das Gesundheitsamt dann nicht.

Müller : Wir werden von keinem Arzt behandelt, bis auf die Abnahme des Abstrichs. Dieser Abstrich wurde auch nicht wiederholt, obwohl wir mit einer positiv getesteten Person unter einem Dach leben. Keiner hat uns Mundschutz, Sterilium oder Ähnliches gebracht, dass wir uns im Haus schützen können. Es ruft auch niemand an und fragt, wie es uns geht oder ob wir versorgt sind. Wir haben nämlich weder Nudeln noch Dosen auf Vorrat gekauft.

Was bedeutet das: Quarantäne ?

Maier : Wir dürfen das Haus und das Grundstück nicht verlassen und keinen Kontakt zu anderen Personen haben. Wir haben die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten. Die Quarantäne ist erst mal auf 14 Tage festgesetzt. Die Stadt Ulm hat uns einen Bescheid per Boten überbringen lassen, wir mussten unterzeichnen. Es gab für den Boten aber keinen Schutz gegen den Virus. Das widerspricht den Auflagen. Es gibt auch keinerlei Nachfragen oder Unterstützung für den Schulausfall von unserem Sohn, der laut den Dokumenten aber eine Tochter ist. Weiter sollen wir Tagebuch führen.

Müller : Noch haben wir die Anweisung, daheim zu bleiben, nur mündlich. Es ist bereits jetzt eine Quarantäne-Hölle. Wir dürfen uns nur im Haus und im Garten aufhalten. Jeglicher direkter Kontakt zu anderen Personen oder der Außenwelt ist verboten.

Wer versorgt Sie mit Lebensmitteln?

Maier : Liebe Freunde und Nachbarn bieten sich an, zu helfen. Man fühlt sich total aussätzig.

Müller : Man muss sich selbst kümmern. Die Helfer dürfen die Lebensmittel vor die geschlossene Tür legen, dürfen jedoch kein Geld annehmen. Wir dürfen die Türe erst öffnen, wenn sich die Person zwei Meter entfernt hat. Erst hat uns unsere Familie versorgt, nach dem positiven Test sind die jetzt auch in Quarantäne. Aber wir bekommen so viel Hilfe von Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen angeboten, sodass wir gut versorgt sind.

Schaut das Gesundheitsamt gar nicht nach Ihnen?

Maier : Da ich typische Symptome der Viruserkrankung zeige – mein Test war aber negativ –, war es dem Gesundheitsamt sehr wichtig, noch- mal zu testen, denn das Ergebnis wurde angezweifelt. Bis dato war keiner vom Amt noch einmal vor Ort oder hat sich gemeldet.

Müller : Nein, wir haben nur den Anruf mit dem Testergebnis bekommen. Um alles Weitere müssen wir uns selber kümmern. Allerdings muss man betonen, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamts immer sehr freundlich sind, uns absolut verstehen können. Aber wir haben das Gefühl, dass alle überfordert sind. Es gibt absolut keinen Plan. Das sieht man ja daran, dass sich keiner dafür verantwortlich sieht, eine positiv getestete Person von den negativ getesteten zu isolieren.

Was macht das mit der Psyche, wenn man den ganzen Tag eingesperrt ist?

Müller : Wir fühlen uns wie Tiere in einem Käfig. Das Schlimmste ist, dass wir nicht genau wissen, wann es vorbei sein wird, oder ob der Schrecken wieder von vorne beginnt. Jetzt sind wir erst wenige Tage eingesperrt, was man noch aushalten kann. Wir wollen jedoch nicht wissen, wie es nach zehn Tagen ist.

Was machen Sie den ganzen Tag?

Maier : Die ersten Tage: Viel schlafen, insbesondere unser Sohn. Wir arbeiten und unser Sohn beginnt, seinen Schulstoff aufzuarbeiten.

Müller : Man versucht, im Homeoffice so viel wie möglich zu erledigen, was sich aber auf Dauer schwierig gestaltet, wenn das Haus voll ist und jeder einer anderen Beschäftigung nachgeht. Den Kindern und jungen Erwachsenen ist es natürlich langweilig ohne Ende. Sie suchen sich Beschäftigungen wie Brettspiele, Filme und putzen sogar die Wohnung. Diese Beschäftigungen halten jedoch nicht den ganzen Tag an. Im Großen und Ganzen ist es einfach nur ätzend. Wir versuchen, den Schulstoff zu bekommen, allerdings verweisen die Klassenlehrer auf Mitschüler. Das ist auf Dauer nicht tragbar, wir können den Unterricht zuhause nicht über zwei oder drei Wochen so wie in der Schule aufholen.

Dürften Sie rausgehen, Mal frische Luft schnappen?

Maier : Man darf sich auf dem eigenen Grundstück bewegen, also auch in den Garten gehen. Furchtbar, wenn man keinen Garten oder Balkon hat.

Müller : In den Garten zu gehen ist kein Problem, solange man keinen Kontakt zu anderen Personen hat.

Gibt es Kontrollen, ob die Quarantäne eingehalten wird?

Maier : Nein, aber die aufgezeigten Konsequenzen in der Anordnung sprechen Bände – bis zur Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Müller : Stand jetzt ist uns noch keiner kontrollieren gekommen. Den einzigen Besuch, den wir bekommen haben, ist der vom Arzt gewesen, der den Abstrich genommen hat.

Wie empfinden Sie das „Corona-Management“ der Behörden?

Maier : Leider erhalten wir kaum Aufklärung. Wir werden nicht aktiv informiert, wir müssen nachfragen. Insgesamt erscheint es, dass das Gesundheitsamt überfordert ist, obwohl wir eine überschaubare Gruppe sind.

Müller : Man ist nicht genug vorbereitet. Zumindest wirkt es so. Alles wirkt sehr unorganisiert, wenn man jemanden kontaktieren möchte, erreicht man oft niemanden. Die Absprachen zwischen Gesundheitsamt und der Uni sind sehr unorganisiert.

Was denken Sie: Wo haben Sie sich angesteckt?

Maier : Es ist möglich, dass das Virus schon in uns steckte.

Was wäre der Worst-Case?

Maier : Schlimm wäre es, wenn unsere Quarantäne um weitere 14 Tage verlängert wird. Diese Spirale nimmt kein Ende, wenn wir nicht alle mehrmals getestet werden. Hierzu macht sich vom Gesundheitsamt keiner Gedanken. Wir können nicht x-Wochen im Homeoffice arbeiten und unser Sohn nicht noch weitere Wochen in der Schule fehlen. Hier müsste das Gesundheitsamt mit den Schulen sprechen, dass die Kinder unterstützt werden.

