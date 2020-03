17:45 Uhr

Coronavirus: Zwangsferien für sieben Schulklassen

Rasch ausverkauft waren am Montag die Desinfektionsmittel bei Aldi in burlafingen. Nur der öffentliche Spender war noch gefüllt.

Plus Das Kolleg in Illertissen und zwei Schulen in Weißenhorn sind betroffen. Aldi bietet Desinfektionsmittel an und der Ansturm ist gewaltig.

Von Ronald Hinzpeter

Dicht gedrängt stehen die Menschen vor dem Burlafinger Aldi. Es ist kurz vor acht, gleich wird aufgemacht. Warum drängen sich die Menschen vor der Tür? Sicherlich nicht wegen der rosa Rollkoffer, die von dieser Woche an als Sonderangebot zum Verkauf stehen. Diesmal gibt es auch Desinfektionsmittel: Hygienetücher, Spray und Gel. Anderswo ist so etwas kaum mehr zu bekommen. Doch der Discounter Aldi hat in Zeiten des Coronavirus offenbar das richtige Händchen für die Bedürfnisse der Menschen – auch wenn eine Sprecherin von Aldi-Süd sagt, die Aktion stehe in keinem Zusammenhang mit der Epidemie. Vielmehr würden seit Jahren im März zu Beginn der Reisezeit Desinfektionsmittel als „Aktionsartikel“ angeboten. Die waren dann auch am Vormittag bereits vergriffen, nicht nur in Burlafingen, auch in den anderen Aldi-Filialen.

