Coronavirus: Zwei Fälle im Kreis bestätigt, 42 Menschen in Quarantäne daheim

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es die ersten beiden bestätigten Fälle einer Erkrankung am Coronavirus. Das Landratsamt hat am Nachmittag weitere Details bekanntgegeben.

Von Ronald Hinzpeter

Bei den Infizierten handelt es sich um ein Paar , das mit einer 20-köpfigen Gruppe während der Faschingsferien in Südtirol in Skiurlaub war. Anschließend war bei einer Teilnehmerin aus Ulm das Corona-Virus nachgewiesen worden. Da das Paar und die Jugendliche aus dem Landkreis Neu-Ulm ebenfalls zu der Gruppe gehörten, ordnete das Gesundheitsamt Neu-Ulm bei diesem Dreien eine sogenannte "häusliche Absonderung" an. Sie durften also ihr Heim nicht verlassen. Anschließend wurden Abstriche gemacht. Das Ergebnis: Zwei Personen waren infiziert, die dritte nicht. Nähere Angaben zum Alter oder zum Wohnort der Betroffenen machte Dr. Martin Küfer, Leiter des Neu-Ulmer Gesundheitsamtes, mit Hinweis auf den Datenschutz nicht.

Diese Drei, die sich nun zuhause in Quarantäne befinden, sind die einzigen aus dem Landkreis , die Kontakt zu der Ulmer Skigruppe hatten. Nach Angaben des Gesundheitsamtes geht es den zwei Infizierten soweit gut. Der Krankheitsverlauf sei so mild, dass sie nicht stationär behandelt werden müssen. Wie der Leiter des Gesundheitsamtes sagte, befinden sich im Kreis derzeit 44 Personen in häuslicher Quarantäne , darunter die beiden Infizierten. Bei diesen Menschen handelt es sich aber um solche, die mit Personen aus anderen Landkreisen in Kontakt standen, die sich möglicherweise mit dem Virus infiziert haben. Das Problem mit dem Corona-Virus: Oft sind die Symptome sehr milde ausgeprägt, so dass sich der betroffene Mensch nicht krank fühlt oder ihm die Infizierung anzusehen ist. Dadurch sei es möglich, dass er noch etliche andere ansteckt. Die Krankheit bewege sich gewissermaßen "unter dem Radar."

Nach Einschätzung von Landrat Thorsten Freudenberger gehen die Menschen sehr vernünftig mit der Epidemie um. Derzeit bestehe keine Veranlassung vonseiten des Landratsamtes Veranstaltungen abzusagen.

