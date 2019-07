08.07.2019

Culcha Candela kommen am Wochenende in den Stadtpark

Die Berliner Band tritt beim ersten Weißenhorner Open-Air-Festival am Samstag im Stadtpark auf. Tags zuvor steht ein bekanntes Trio auf der Bühne. Für beide gibt’s noch Karten.

Von Christoph Lotter

Die Stadt Weißenhorn macht sich bereit für ihr erstes großes Open-Air-Festival im Stadtpark. Das Trio Schmidbauer, Kälberer und Pollina machen am Freitag den musikalischen Anfang, die Berliner Band Culcha Candela zieht am Samstag nach. Finanzielle Sorgen bereitete das neue Format den Verantwortlichen der Stadt im Vorfeld. Wohl zu Unrecht, wie sich herausgestellt hat.

Das Festival eröffnet am Freitag um 20 Uhr ein ungewöhnliches Trio: Schmidbauer, Kälberer und Pollina singen in zwei Sprachen über ihre unterschiedliche Heimat, Sizilien und Bayern. Einlass ist um 19 Uhr. Tags darauf können Besucher schon um 17 Uhr rein. Ab 18.30 Uhr werden dann Funk That Soul und Kris Kraus die Festival-Besucher auf den Höhepunkt einstimmen: Um 20.30 Uhr tritt Culcha Candela auf der Bühne im Stadtpark auf. Die Berliner Band hat einen vielfältigen Mix in ihrem Repertoire. Sie rappt und singt auf Deutsch, Englisch und Spanisch und landete mit Songs wie „Hamma!“, „Monsta“ oder „Von allein“ vor etwas mehr als zehn Jahren mehrfach in den Top 20 der deutschen Charts.

Bislang sind rund 1600 Karten für Culcha Candela verkauft

Die Karten für das erste Open-Air-Festival in der Fuggerstadt gehen laut Organisator Volker Drastik vom Kulturbüro der Stadt Weißenhorn bislang weg wie warme Semmeln: „Es läuft super.“ Für beide Konzerte seien aber noch genügend Tickets zu haben, betont der Kulturbeauftragte. Für das Konzert am Freitag seien bis Ende vergangener Woche bereits 900 Karten verkauft worden. Ursprünglich hatte der Organisator damit gerechnet, insgesamt knapp 1000 Tickets an den Mann zu bringen. Deshalb werden die bestuhlten Plätze nun nochmals aufgestockt. Für Samstag seien bislang rund 1600 Karten verkauft worden. Auch hier werde es aber noch eine Abendkasse geben. Drastik: „Es ist noch jede Menge Platz.“

Bis zu 4500 Menschen könnten sich dem Sicherheitskonzept zufolge theoretisch am Samstag vor der Bühne im nicht bestuhlten Stadtpark tummeln. Drastik: „Wir rechnen mit etwa 2000 – das wäre ein toller Erfolg und das schaffen wir auch locker.“ Man merke, dass die Menschen abwarten, wie das Wetter wird, berichtet der Kulturbeauftragte. Stand jetzt bleibt es am Wochenende zumindest trocken. Das und die bislang erfreulichen Verkaufszahlen stimmen den Organisator schon jetzt zufrieden: „Aus finanzieller Sicht sieht es gut aus.“ Gerade beim ersten Mal sei das eine schwierige Sache, sagt Drastik: „Die Leute denken immer, man besorgt einfach eine bekannte Band und die Menschen rennen einem dann schon die Türen ein – aber so einfach ist das nicht.“ Bekannte Musiker alleine wären noch keine Garantie für viele verkaufte Karten. Stattdessen müsse man den Besuchern auch drumherum etwas bieten.

Open-Air-Festival in Weißenhorn könnte jeder Jahr stattfinden

Für das erste Open-Air-Festival in Weißenhorn setzt der Kulturbeauftragte neben der Musik deshalb auch auf eine professionelle Catering-Firma. „Wir wollten weg von der einfachen Roten in der Semmel.“ Am Wochenende wird der Stadtpark nun teils auch zu einem Streetfood-Markt. Es werde zum Beispiel Burger und Cocktails geben, aber auch Vegetarisches sei angedacht, berichtet Drastik.

Die Vorbereitungen laufen derweil auf Hochtouren. Der Aufbau der Stände und der Bühne im Stadtpark beginnt am Mittwoch. Tags darauf folgt die Technik – ab da ist der Stadtpark dann auch bewacht und nur bedingt zugänglich. Ein Eingang wird das Wochenende über am Stadttheater sein. Dort gibt es an beiden Tagen auch eine Abendkasse, bei der man allerdings nur in bar zahlen kann. Ein weiterer Eingang ist an der Herzog-Ludwig-Straße am Bahnhof angedacht. Parkplätze für die Besucher wird es auf der Hasenwiese genügend geben, verspricht der Organisator. Von dort wird eine Beschilderung die Gäste in einem etwa siebenminütigen Fußweg zum Stadtpark führen. Für alle Radfahrer wird zudem am Kirchplatz in der Altstadt ein eigener großer Fahrradstellplatz eingerichtet.

Bleibt die Frage, ob es sich bei dem Open-Air-Festival um eine einmalige Sache handelt. Drastiks Antwort darauf lässt kaum Raum für Spekulation: „Grundsätzlich ist das Konzept so angelegt, das Festival öfter zu veranstalten.“ Nach dem Wochenende werde er sich mit dem Bürgermeister zusammensetzen. Drastik: „Dann besprechen wir, ob wir das wieder machen werden – je nachdem, wie es am Wochenende läuft. Von mir aus können wir das aber gerne jedes Jahr veranstalten. Es soll einfach eine Gute-Laune-Veranstaltung werden – und das wird es ganz bestimmt.“

