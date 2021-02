15:13 Uhr

Curevac will Corona-Impfstoff auch vor den Toren Ulms produzieren

Curevac bereitet die Herstellung von Corona-Impfstoff im großen Stil vor. Bei Rentschler Biopharma in Laupheim sollen mehr als 100 Millionen Dosen im Jahr produziert werden.

Die Tübinger Firma Curevac und Rentschler Biopharma, ein Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, gaben am Montag bekannt, dass sie den Aufbau der Kapazitäten für die Produktion des COVID-19-Impfstoffs von Curevac, CVnCoV, vorantreiben.

Curevac bereitet den Start der Produktion im kommerziellen Maßstab vor

Rentschler Biopharma wird Curevac laut Mitteilung bei der großvolumigen Herstellung der mRNA für das Mittel CVnCoV unterstützen. Curevac hat mit der klinischen Phase 2b/3-Studie mit seinem mRNA-basierten Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2 begonnen und bereitet daher den Start der Produktion im kommerziellen Maßstab vor, um die weltweite Nachfrage bedienen zu können. Neben der Produktion des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs (API) und dessen Aufreinigung wird Rentschler Biopharma auch die pharmazeutische Formulierung übernehmen.

Die Unternehmen haben im November 2020 eine vertragliche Vereinbarung über diese Zusammenarbeit getroffen und mit dem Einrichten entsprechender Produktionslinien an Rentschler Biopharmas Standort in Laupheim begonnen. Derzeit werden die Herstellungsprozesse getestet und optimiert, um eine maximale mRNA-Ausbeute zu erzielen. Es wird erwartet, dass in Laupheim pro Jahr mehr als 100 Millionen Dosen des Curevac-Impfstoffes hergestellt werden können.

Mäzen Dietmar Hopp ist Haupteigner von Curevac

Dr. Florian von der Mülbe, bei Curevac für die Produktion zuständig, wird in einer Mitteilung dazu so zitiert: “Rentschler Biopharma ist in unserer Branche für qualitativ hochwertige Leistung bekannt. Daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit bei zentralen Produktionsschritten in der Herstellung von CVnCoV. Curevac hat damit begonnen, ein integriertes europäisches Netzwerk zur Impfstoff-Herstellung mit mehreren Dienstleistungspartnern aufzubauen. Unser Unternehmen erwartet, mit dieser Strategie die Produktionskapazität für CVnCoV auf möglicherweise mehrere hundert Millionen Dosen pro Jahr deutlich zu erhöhen und dabei gleichzeitig potenzielle Risiken in der Lieferkette steuern zu können.“

Der Haupteigner des Tübinger Biotechunternehmens Curevac ist Dietmar Hopp.

Corona-Impfstoff: 80 Stellen entstehen in Laupheim bei Ulm

Und Dr. Frank Mathias, Chef von Rentschler Biopharma, dazu: „Rentschler Biopharma verfügt über umfassende Erfahrung mit hochkomplexen therapeutischen Molekülen und unsere Mitarbeiter setzen ihr gesamtes Wissen ein, um den hohen Erwartungen von Curevac bei der Herstellung ihres mRNA-Impfstoffs gegen COVID-19 gerecht zu werden. Mit dem Aufbau der Produktionssuite bereiten wir den Start der Marktproduktion vor." 80 hochqualifizierte neue Stellen sollen entstehen.

Curevac begann mit der Entwicklung seines mRNA-basierten Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 im Januar 2020. Der Wirkstoff basiert auf optimierter, chemisch nicht modifizierter mRNA, die für das präfusionsstabilisierte Full Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus kodiert. Die klinischen Studien der Phase 1 sowie 2a für CVnCoV starteten im Juni beziehungsweise September 2020. Im November 2020 veröffentlichte Interimsdaten der klinischen Phase-1-Studie zeigten, dass CVnCoV in allen getesteten Dosisstärken allgemein gut verträglich war und zusätzlich zu ersten Anzeichen einer T-Zellen-Aktivierung starke Antikörperreaktionen auslöste.

Impfstoff gegen das Coronavirus ist derzeit gefragt. Bild: Werner Baum, dpa (Symbolfoto)

Die Qualität der Immunantwort war mit der von rekonvaleszenten COVID-19-Patienten vergleichbar, und somit ähnlich wie nach einer natürlichen Infektion mit COVID-19. Die Daten unterstützten Curevacs Dosiswahl von 12 μg für die zulassungsrelevante Phase-2b/3-Studie. Das Material für die klinischen Studien wird dank der umfassenden Produktionskapazitäten des Unternehmens für mRNA-Impfstoffe an seinem Hauptsitz in Tübingen bereitgestellt. Um eine breit angelegte Produktion von CVnCoV für eine potenzielle kommerzielle Lieferung zu ermöglichen, werden die Herstellungskapazitäten derzeit europaweit erweitert.

Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1000 Mitarbeiter.

