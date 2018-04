27.04.2018

Czisch kritisiert Bahn-Konzept

Elektrifizierung nur langfristig geplant

Schlechte Nachrichten für die Regio-S-Bahn Donau-Iller: Das baden-württembergische Verkehrsministerium sieht auf den Bahnstrecken zwischen Ulm und Heidenheim sowie zwischen Ulm und Sigmaringen lediglich langfristigen Bedarf für eine Elektrifizierung. Das geht aus einem Konzept hervor, das das Ministerium vor Kurzem veröffentlicht hat. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch, der auch Vorsitzender des Vereins Regio-S-Bahn ist, hat sich nun in einer Mitteilung Kritik zu dieser Entscheidung geäußert.

„Auch wenn wir in der Kooperationsvereinbarung mit dem Land zur Umsetzung des Projekts Regio-S-Bahn an erster Stelle eine Angebotsverbesserung auf der Schiene festgeschrieben haben, heißt das nicht, dass wir auf eine Elektrifizierung der Bahnstrecken in der Region damit verzichten wollen“, so Czisch. Die Brenzbahn und die Donaubahn rangieren im Elektrifizierungskonzept des Landes weit hinten. Abstimmungsgespräche hierzu habe es vor der Veröffentlichung des Konzepts nicht gegeben, bemängelt Czisch.

Kritik kommt auch von Oliver Dümmler, dem Geschäftsführer der Regio-S-Bahn. Er erinnert daran, dass das Land in den vergangenen Jahren mehrere Studien zur Elektrifizierung und zu Antriebstechniken auf der Schiene vornehmen ließ. Die Brenzbahn nach Heidenheim hätte eine Chance bieten können, die Erkenntnisse umzusetzen, betont Dümmler. (mase)

