DFB-Pokal

vor 17 Min.

SSV Ulm 1846, der Pokalschreck? Diese Sensationen gab es schon in Runde eins

Plus Für so manchen Großen war im DFB-Pokal in der ersten Runde beim SSV Ulm schon alles vorbei – auch an diesem Wochenende? Eine Auswahl von "Sensationen" vor dem Start in die neue Pokalsaison.

Von Maximilian Haupt und Martin Kloth

Zuletzt erwischte es vor drei Jahren Eintracht Frankfurt – gegen den SSV Ulm 1846. Bereits fünfmal schied der Titelverteidiger in der ersten Runde des DFB-Pokals aus. Das soll Borussia Dortmund an diesem Samstag (20.45 Uhr/Sky) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden nicht passieren. Vor dem Start in den neuen Pokal-Wettbewerb erinnert die Deutsche Presse-Agentur in einer Auswahl an große Überraschungen in der ersten Pokalrunde. Auch der SSV Ulm 1846 Fußball ist dort zu finden – mehrmals.

