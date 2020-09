20:24 Uhr

DFB-Pokal im Ticker: SSV Ulm gewinnt gegen Erzgebirge Aue

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat gegen Erzgebirge Aue die nächste Sensation im DFB-Pokal geschafft. Wie das Spiel verlief, lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Zum dritten Mal in Folge tritt der Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball im DFB-Pokal an. Am heutigen Samstag traf die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler in der ersten Runde auf den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und gewann mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Tobias Rühle und Felix Higl.

++ Lesen Sie hier den Spielbericht: Überraschung: SSV Ulm 1846 Fußball wirft Erzgebirge Aue aus dem DFB-Pokal ++

Wir berichten in diesem Live-Ticker über das Geschehen im und rund um das Ulmer Donaustadion. Anpfiff war um 18.30 Uhr.

