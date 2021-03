vor 5 Min.

DHL investiert 17 Millionen Euro in Neubau in Neu-Ulm

DHL Express investiert 17 Millionen Euro in einen Neubau im Gewerbegebiet Schwaighofen in Neu-Ulm.

Das Unternehmen DHL Express errichtet im Gewerbegebiet Schwaighofen in Neu-Ulm einen Neubau. Der Konzern investiert 17 Millionen Euro in den Standort.

Die Post-Tochter DHL Express hat ein Infrastrukturprogramm mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 160 Millionen Euro angekündigt. Geplant seien fünf Neubauprojekte im Zeitraum von 2020 bis 2023. Eines davon wird in Neu-Ulm realisiert.

DHL Express baut in der Albrecht-Berblinger-Straße in Neu-Ulm

Für dieses Projekt war jetzt der offizielle Baubeginn. In der Albrecht-Berblinger-Straße werden auf einem insgesamt 13.500 Quadratmeter großen Areal Betriebs- und Büroflächen von mehr als 3.500 Quadratmeter entstehen. Projektentwickler ist dabei die Firma Europastraße NU Projekt GmbH aus Lenggries. Derzeit erfolgen die vorbereitenden Baumaßnahmen für die Errichtung des Neubaus. Das Investitionsvolumen für den neuen DHL Express Standort beläuft sich insgesamt auf 17 Millionen Euro. Umzug und Inbetriebnahme sind für Frühjahr 2022 geplant.

„ Wir investieren weiterhin konsequent in unser Netzwerk in Deutschland“, sagt Markus Reckling, Managing Director DHL Express Germany. „Durch den Einsatz modernster Technik verdoppeln wir mit dem Neubau die Kapazitäten unseres bisherigen Standortes." Die weiterhin zunehmenden Globalisierungs- und Digitalisierungseffekte hätten die Kundennachfrage nach internationalen Express-Dienstleistungen signifikant gesteigert und hätten durch die Auswirkungen von landesweiten Shutdowns einen zusätzlichen Schub erhalten. DHL Express sieht sich mit dem Neubau für das in der Region prognostizierte Wachstum in den kommenden Jahren gerüstet.

Das plant DHL am Standort Neu-Ulm

Die neue Betriebsstätte wird laut DHL über zwei sogenannte PUD-Finger („Pick-up und Delivery“) mit direkten Be- und Entlademöglichkeiten für 72 Zustellfahrzeuge gleichzeitig verfügen. Zudem erhält sie eine moderne Sortieranlage, die für ein Sendungsvolumen von 3.000 Paketen pro Stunde ausgelegt ist und über die alle nationalen und internationalen DHL Express-Sendungen bearbeitet werden. „Wir erreichen durch die operativen Neuerungen kürzere Bearbeitungszeitfenster in der Sendungsabwicklung sowie deutlich verbesserte Prozesse“, so Reckling weiter.

Zudem sollen die Beschäftigten am neuen Standort, der nur drei Kilometer vom bisherigen Standort entfernt ist, von ergonomischen Arbeitsplätzen im Büro und in der Halle sowie von modern ausgestatteten Sozialräumen profitieren. Des Weiteren werde auf den Einsatz energiesparender Materialien Wert gelegt und zum Beispiel für die gesamte Hallenbeleuchtung modernste LED-Technik eingesetzt, teilte das Unternehmen mit. Für den Tagesbetrieb der Station soll noch eine Fotovoltaik-Anlage installiert werden. Nach Angaben von DHL Express wird die neue Neu-Ulmer Station eine Zertifizierung für die höchste Sicherheitsstufe im Lufttransport erhalten. (AZ)

