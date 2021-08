Blaubeuren

17:43 Uhr

DNA-Probe nach Vergewaltigung: So lief der Auftakt der Reihentestung

Martin Vonier stellte sich am Freitagnachmittag als Proband bei der DNA-Reihentestung in Blaubeuren zur Verfügung.

Plus Nach einer Vergewaltigung in Blaubeuren werden 690 Männer zum Abstrich in die Stadthalle gebeten. „Der Corona-Test ist schlimmer“, sagt einer, der sich testen ließ.

Von Maike Scholz

Die Stadthalle ist für die beiden Blaubeurer Gemeinderäte Martin Vonier und Stephan Buck kein unbekanntes Terrain, halten sie dort doch monatlich Sitzungen im politischen Gremium ab. Doch dieser Besuch verunsichert und soll zugleich mehr Sicherheit schaffen: Die Kommunalpolitiker stellten sich als Probanden bei der DNA-Reihenuntersuchung am Freitag zur Verfügung. Diese DNA-Reihenuntersuchung in der Stadthalle Blaubeuren soll ein weiterer Schritt zur Aufklärung dreier Einbrüche und einer Vergewaltigung sein.

