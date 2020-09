vor 13 Min.

DSDS-Star Pietro Lombardi gibt ein Konzert in Ulm

DSD-Star Pietro Lombardi hat mit Sommerhits wie "Senorita" Erfolg. Am 26. September tritt er in Ulm, im Biergarten Teutonia auf.

Pietro Lombardi ist Ex-Gewinner und heute Jury-Mitglied von "Deutschland sucht den Superstar". Er singt Ende September im Ulmer Biergarten Teutonia.

Von Veronika Lintner

Pietro Lombardi ist bekannt für Hits wie "Senorita" oder "Phänomenal", sein Album "Lombardi" hat 2020 Platz zwei in den deutschen Charts erklommen. Am Samstag, 26. September, kommt der Sänger und DSDS-Star mit der Baseballkappe nach Ulm. Er gibt ein Konzert im Biergarten „Teutonia“ in der Friedrichsau.

Pietro Lombardi, DSDS-Star, singt im Biergarten Teutonia

2011 startete die Karriere des Pietro Lombardi in der achten Staffel von „ Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Der junge Mann aus Karlsruhe setzte sich im Finale der Casting-Show durch und legt seitdem eine erfolgreiche Karriere hin. Bei DSDS hatte er auch seine damalige Freundin und jetzige Ex-Frau Sarah Lombardi kennengelernt. Inzwischen sitzt er neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury und bewertet selbst die jungen Gesangs-Talente.

Pietro Lombardi tritt beim "Sitz-Open-Air" in Ulm auf

Das Konzert ist Teil des Festivals "Sitz-Open-Air", das der Ulmer Veranstalter Daniel Bürger ins Leben gerufen hat. Der Einlass zum Konzert beginnt um 17.30 Uhr, im Biergarten Teutonia in der Friedrichsau. Karten gibt es unter www.eventbrite.de. Laut Informationen Südwestpresse sind 450 Zuschauer zum Konzert zugelassen.

