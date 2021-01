vor 22 Min.

Dann war es dunkel

Ein Schwelbrand ist am Mittwochabend Schuld an einem Stromausfall in Weißenhorn

Einigen Weißenhornern dürfte das den Fernsehabend vermiest haben: Am Mittwochabend ist es gegen 21.15 Uhr zu einem Stromausfall sowie kurzzeitigen Spannungsschwankungen im Stromnetz gekommen. Grund dafür war ein Schwelbrand in einem Betriebsgebäude des Elektrizitätswerks. Das berichtet die Verteilnetze Energie Weißenhorn (VNEW) in einer Pressemitteilung. Der Bereitschaftsdienst der VNEW konnte zusammen mit der Feuerwehr Weißenhorn den Brand unter Kontrolle bringen.

Betroffen gewesen sein sollen unter anderem Teile der Hauptstraße und der Bereich um die Memminger- sowie Bahnhofstraße und Umgebung. Von dem technischen Defekt waren zwischenzeitlich 500 Stromkunden in Weißenhorn betroffen. Der Großteil der Kunden konnte nach 15 Minuten wieder mit Strom versorgt werden. Bei etwa 100 Haushalten war das erst um 23.20 Uhr wieder der Fall. Die VNEW schätzen den entstandenen Schaden auf rund 40000 Euro.

Zwischenzeitlich gab es am Mittwochabend Spekulationen in der Facebook-Gruppe „Weißenhorn“, woher der Stromausfall kommen könnte: „Da sowieso um diese Uhrzeit niemand raus darf, spart man sich den Strom für die Straßenlaternen“, witzelte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: „Das gibt sicher wieder einen Babyboom“. (az, sohu)

