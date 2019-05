vor 38 Min.

Darum bekommt der Specht kein Kopfweh

Der sechsjährige Ben aus Wullenstetten bekam von Benjamin Mayer am Freitag einen Einblick in die Welt der Vögel.

Vogelschützer Benjamin Mayer taucht in Senden mit einem Grundschüler in die Welt der Tiere ein. Zur „Stunde der Gartenvögel“ gibt es am Wochenende eine weitere Aktion.

Von Christoph Lotter

Bis zu 12000 Mal hämmert ein Specht mit seinem Schnabel auf Bäume ein. Zur Sicherheit schließt er die Augen, damit sie ihm nicht aus dem Kopf fallen. Aber warum bekommt der Specht eigentlich kein Kopfweh? Und wieso singen Vögel? Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen, haben Grundschüler bei einer Aktion des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) in Senden bekommen. Zur „Stunde der Gartenvögel“ ist am Wochenende auch die Neugierde aller Bürger gefragt.

Weil das Wetter am Freitag etwas nass daher kam, genoss der sechsjährige Paul aus Wullenstetten eine Privatführung. Vogelschützer Benjamin Mayer zeigte dem jungen Vogelfreund am Naherholungsgebiet Waldsee die Welt der Tiere. Als erstes galt es die Frage zu beantworten: Wie erkennt man, dass Vögel in der Umgebung sind, auch wenn man sie nicht sieht? Pauls Antwort: „Ich höre sie zwitschern.“ Das seien überwiegend die männlichen Tiere, sagte der Vogelschützer. Am Gesang erkennt der Experte genau, um welche Vogelart es sich handelt. Die Laute dienen vor allem der Partnersuche, auch das Revier werde mittels Gezwitscher markiert. Mayer: „Die Vögel schütten beim Singen das gleiche Hormon aus, wie es Menschen tun – nämlich das stressreduzierende Oxytocin.“

Vögel müssen das Singen erst lernen

Ansonsten halten sich die Gemeinsamkeiten in Grenzen. Schließlich besitzen Vögel Federn, die sie vor Nässe und Kälte schützen, Flügel zum Fliegen und einen Schnabel zum Essen. Das Singen müssten die Vögel erst lernen, genau wie die Menschen das Sprechen, erklärte der Vogelschützer. Dafür könnten die Tiere ihre Artgenossen nachahmen – was sie sogar sehr häufig tun. Die einfachen Ruflaute seien ihnen hingegen angeboren.

„Zilpzalp, Zilpzalp“ schallte es währenddessen aus einem der Bäume. „Der Vogel singt seinen eigenen Namen“, sagte Mayer und zeigte in seinem Vogelführer auf das Bild eines unauffälligen grau-grünen Zweibeiners. Der Bestand der Waldvögel sei übrigens stabil, nehme teilweise sogar zu, berichtete der Experte. Wenn Mayer die Vögel sieht, kann er sie auch am Gang unterscheiden: „Ein Star läuft, eine Amsel hüpft.“ Nachdem Paul auf dem Weg zum Baggersee eine Grasmücke, eine Amsel und eine Kohlmeise identifiziert hatte, war es Zeit für ein Rätsel: Welches Werkzeug lässt sich mit welchem Schnabel vergleichen?

Aktion des LBV: Bürger sollen Vögel zählen

Ein Nussknacker stand für Kernbeißer, eine Pinzette für einen Baumläufer, ein Sieb für eine Ente und ein Meißel für den Specht. Nach diesen Prinzipien funktionieren nämlich ihre Schnäbel, erklärte Mayer. Allgemein gilt: Insektenfresser haben einen langen, dünnen Schnabel. Vögel, die Körner beißen, einen kleinen und kräftigen. Der Specht bekomme übrigens kein Kopfweh, weil sein Hirn oberhalb des Schnabels liegt und die Kraft der Schläge nicht voll abbekomme.

Im kommenden Jahr will Mayer eine LBV-Kindergruppe gründen, um dem Nachwuchs regelmäßig die Natur nahe zu bringen. Alle älteren Bürger können schon am Wochenende bei einer Aktion mitmachen, nämlich die Vögel in ihrem Garten zählen. Weitere Informationen gibt es hier.

Themen Folgen