Das Arbeiten im Sendener Rathaus soll attraktiver werden

Senden will mehr für seine Mitarbeiter tun – aber die Stadträte wünschen sich auch andere Dinge, wie einen schöneren Eingangsbereich.

Von Carolin Lindner

Ein Rathaus ist einem Unternehmen ähnlich. Es gibt Strukturen und Hierarchien, es gibt zu erledigende Pflichten – und im Fall einer öffentlichen Verwaltung die Aufgabe, den Bürgern zur Seite zu stehen. Ein zentraler Punkt sind wie in jeder Firma die Mitarbeiter – darunter zufriedene, ambitionierte, weniger glückliche. Die Rathausführung um Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf will die Sendener Stadträte transparent in die zukunftsweisende Personalentwicklung einbinden – alle Ideen dazu seien willkommen, sagte sie. Und dieses Angebot nahmen die Räte an.

Es ging bei dem Vorstoß der Verwaltungsführung vorrangig um Fragen zur Personalentwicklung. Welche Anreize sind denkbar, um Führungskräfte und anderes Personal zu gewinnen und zu halten? Zudem werde der Raum im Rathaus eng. „Ich habe mir erzählen lassen, das viele Bewerber schon ihren Arbeitsplatz sehen wollten und danach abgesagt haben“, sagte Schäfer-Rudolf. Walter Gentner, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung, wagte einen Blick in die Zukunft: „Die Erfahrung zeigt, dass die Kommunen immer mehr Aufgaben bekommen. Es muss mehr Personal werden, aber wir haben keinen Platz mehr.“

Wird es wieder vier Geschäftsbereiche geben?

Wie sieht die zukünftige Organisationsstruktur im Rathaus aus? Derzeit steht die Verwaltung auf drei Säulen mit drei Leitern: Bauen – Bildung, Sport, Kultur – Bürgerdienste und Finanzen. Nun werde überlegt, dies auf vier Bereiche mit einem eigenen Hauptamt auszuweiten, wie es früher in Senden der Fall war. Gentner gab zu bedenken, dass die beiden Bereiche zwei und drei (Finanzen) unter hoher Belastung stehen. Ein vierter Geschäftsbereich wäre aus dieser Sicht wünschenswert, auf der anderen Seite sei eine verschlankte Verwaltung auch positiv. Bei der täglichen Arbeit stellten sich Fragen, wo in Zukunft mobil gearbeitet werden könne und welche Gleitzeitregeln gelten sollen. Zudem, so mahnte es Manuel Haas, Leiter des Bereichs Finanzen, an, müsse Senden dringend in die Ausbildung investieren.

In Sachen Personalbedarf und der besten Struktur der Verwaltung haben doch die Verantwortlichen in der Verwaltung die meiste Ahnung, was gebraucht wird, sagten Theo Walder und Michael Hanser (CSU). Mehrere Räte wollten aber den schon vor langer Zeit versprochenen sogenannten Geschäftsverteilungsplan sehen: Welcher Mitarbeiter sitzt im Rathaus wo und was macht er dort genau? Nur so lasse sich sagen, was verbessert werden könne, so der Tenor. Diesen Plan und weitere Überlegungen will die Verwaltung nun vorlegen.

Zudem brachten die Räte weitergehende Vorschläge: Maren Bachmann (SPD) schlug vor, beim mobilen Arbeiten mutiger vorzugehen. Sie denke da an ein flexibles Arbeitsplatzkonzept. Allein wenn von fünf Mitarbeitern jeder einen Tag im Homeoffice arbeite, werde ein Schreibtisch frei. Das funktioniere selbstredend nur, wenn das Rathaus digital werde. Regina Rusch (SPD) mahnte dringend an, dass die Mitarbeiter Stellvertreter brauchen. Sie versuche oft vergeblich, jemanden telefonisch zu erreichen, „das ist ärgerlich und kann man auch den Bürgern nicht zumuten“. Zudem müsse dringend der Eingangsbereich des Rathauses aufgewertet werden, wo vor allem Prospekte rumliegen. „Der ist nicht schön“, sagte Rusch.

