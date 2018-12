16.12.2018

Das Bähnle nach Weißenhorn feiert "Kindergeburtstag"

2013 wurde die Strecke von Senden nach Weißenhorn reaktiviert. Geladene Gäste ziehen Bilanz. Dabei kommen auch Kinderkrankheiten zur Sprache.

Von Andreas Brücken

Großer Bahnhof für das kleine Bähnle: Zum fünften Mal hat sich am Samstag die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke zwischen Senden und Weißenhorn für den Personenverkehr gejährt. Ein Projekt, das angesichts vieler anderer Streckenstilllegungen seinesgleichen sucht. Mit vereinten Kräften hatten Bürger, Politiker und Behörden vor Jahren dafür gekämpft, dass der „Weißenhorner“ wieder zum Leben erweckt wird – mit Erfolg. Da ist die liebevolle Bezeichnung des Zuges im Volksmund wohl nur Ausdruck schwäbischer Bescheidenheit und Zurückhaltung.

Mit einem Sonderzug fuhren die Ehrengäste von Ulm in die Fuggerstadt, wo der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (Ding) zur kleinen Feier in die Bahnhofsgaststätte „Endstation“ eingeladen hatte. Dort stellten sich die Verantwortlichen im Pressegespräch den Fragen von Ronald Hinzpeter, dem Redaktionsleiter der Neu-Ulmer Zeitung, und Carsten Muth (Südwest Presse).

Doch die bereitgestellten Weißwürste zu den Feierlichkeiten drohten schon fast zu platzen, weil der Jubiläumszug mit einer Verspätung von etwa zehn Minuten eintraf. Da konnten auch die Dutzenden türkis-weißen Fanschals mit Sonderbeschriftung, die von der Ding verteilt wurden, nur wenig über den Ärger hinwegtäuschen.

Eine "Keimzelle" für die Regio-S-Bahn Donau-Iller

Landrat Thorsten Freudenberger nahm die Verzögerung mit Humor und verglich die Feier zum Fünfjährigen mit einem Kindergeburtstag: „An den Kinderkrankheiten müssen wir noch arbeiten.“ Der „Weißenhorner“ sei jedoch ein gutes Beispiel dafür, dass die kommunalpolitisch Verantwortlichen eine Antwort auf die großen Fragen wie den Klimaschutz leisten könnten und gleichzeitig eine Lösung für tägliche Probleme vor Ort wie den Verkehr bieten. Leistungsfähig und pünktlich müssten die öffentlichen Verkehrsmittel jedoch sein, fügte der Landrat hinzu.

Florian Liese von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft sprach von einer „Erfolgsgeschichte“, die der „Weißenhorner“ in den vergangenen Jahren geschrieben habe. Wurden doch die erwarteten Fahrgastzahlen aus dem ersten Gutachten von 2004 weit übertroffen. Mit Blick in die Zukunft sieht Liese das Bähnle als „Keimzelle“ für die Regio-S-Bahn. Voraussetzung dafür sei der halbstündige Fahrtakt, ergänzte er.

Darüber, wann das S-Bahn-Projekt mit einer besseren Vernetzung zwischen Bus und Bahn in der Region umgesetzt werden soll, gaben die prominenten Festgäste jedoch nur wenig aussagekräftige Antworten. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch gab zu, „kein Prophet“ zu sein. Doch sei es eine Botschaft, die für sich stehe, wenn zur Feier nach Weißenhorn die Ulmer „in voller Mannschaftsstärke“ kommen. Czisch wurde unter anderem von den beiden Landtagsabgeordneten Martin Rivoir (SPD) und Jürgen Filius (Grüne) sowie dem Bundestagsabgeordneten Alexander Kulitz (FDP) begleitet.

Künftig sollen modernere Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs sein

Für die kommenden Jahre kündigte Bärbel Fuchs von der DB Regio Bayern modernere Fahrzeuge für den „Weißenhorner“ an. Mit den neuen Zügen in zwei verschiedenen Größen wollen die Betreiber flexibler auf die Fahrgastzahlen zu Stoßzeiten reagieren. Großzügiger im Raumangebot, mit gegenüberliegenden Sitzplätzen und behindertengerechten Toiletten sollen zudem die Wagen ausgestattet sein, ergänzte Fuchs.

An der häufig bemängelten Fahrgastinformation würden sich derweil die Verantwortlichen noch „die Zähne ausbeißen“, räumte Fuchs ein. Ein Problem, das der Inhaberin der Bahnhofsgaststätte, Kerstin Veser, nur zu gut vertraut ist: „Reisende, die hier mit dem Koffer vergeblich warten, weil sie einen Anschlusszug erreichen müssen, verzweifeln über die schlechte Fahrgastinformation.“ Das Problem: Bislang zeigt das Display am Bahnsteig in Weißenhorn nur die fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten der Züge an, nicht aber etwaige Behinderungen oder Verspätungen.

Als „Schnittstellenproblem“ zwischen dem Lokführer, der Leitstelle der Stadtwerke Ulm/Neu–Ulm und dem Internetportal, welches über die Abfahrtszeiten informieren soll, bezeichnete Fuchs die aktuelle Situation. Die neuen Züge sollen mit Echtzeitortung Abhilfe schaffen. Doch sei der „Weißenhorner“ zu 96 Prozent pünktlich, sagte Fuchs. Trotzdem sei es natürlich besonders ärgerlich, wenn Verspätungen beim „Herzstück“, dem Zug um 7 Uhr in der Früh, auftreten.

Zu den Fahrgastzahlen: Von etwa 1400 Nutzern täglich gingen Fachleute in einem ersten Gutachten im Jahr 2004, neun Jahre vor Betriebsstart, aus. Zum Vergleich: Zum Ende des laufenden Jahres rechnet der Nahverkehrsverbund Ding mit einem Durchschnittswert von 1600 Fahrgästen pro Tag beim Bähnle. Rückblick Im Jahr 2017 waren es dem Ding zufolge 1450 Fahrgäste täglich, 2016 wurden 1310 und 2015 im Schnitt 1250 gezählt. Im ersten Betriebsjahr 2014 betrug der Wert 1325.



