Das Blech ist endlich weg

Von wegen „Gemütliche Einkehr“: Das Gezerre um die Autos auf dem Kneipengelände hat Nerven gekostet

Von Willi Baur

Das seit Jahren mit zahlreichen Gebrauchtautos zugeparkte Freigelände bei der ehemaligen Gaststätte Zur gemütlichen Einkehr am Rande von Diepertshofen ist geräumt. Die Familie der Eigentümerin hat die Fahrzeuge anderweitig untergebracht. Auch diverse in diesem Zusammenhang anhängige Rechtsstreite sind beendet.

Sektkorken knallten allerdings deswegen im Pfaffenhofener Rathaus nicht. „Aber erleichtert sind wir schon“, sagte Bürgermeister Josef Walz. Zugleich hofft er, „dass die Sache jetzt dauerhaft ausgestanden ist“. Aus gutem Grund: Die unzulässige Nutzung des Areals hatte in den zurückliegenden Jahren nicht nur die Verwaltung des Marktes und das Landratsamt beschäftigt, sondern auch verschiedene Gerichte. Überdies war der illegale Fahrzeugpark, zumal von der angrenzenden Staatsstraße bestens einsehbar, wiederholt Thema bei den örtlichen Bürgerversammlungen.

Bemühungen um Abhilfe indes gab es reichlich. Dabei war die Rechtslage „klar und eindeutig“, wie der Neu-Ulmer Anwalt der Grundstückseigentümerin einräumt. Schon 2004 sei ihrem Ehemann der im Jahr zuvor noch genehmigte Betrieb eines Gebrauchtwagenhandels untersagt worden. Gleichwohl blieben mehrere Aufforderungen zur Räumung des Geländes erfolglos, zuletzt vor zwei Jahren durch das Landratsamt Neu-Ulm. Selbst ein angedrohtes Zwangsgeld zeigte keine Reaktion seitens des Nutzers.

Anfang April aber kam Bewegung in den Vorgang. Da hatte ihm das Landratsamt eine Ersatzvornahme angekündigt, sie hätte die Wagen also von Amts wegen entfernen lassen. Damit verbunden: Eine Vorauszahlung auf die dabei entstehenden Kosten, von der Kreisbehörde auf 7000 Euro geschätzt. „Eigentlich fast ein Schnäppchen“, befand der Anwalt, schließlich habe ein anderes Unternehmen für den Abtransport der Autos und einen Alternativ-Stellplatz für drei Monate 20000 Euro veranschlagt.

Die beim Verwaltungsgericht Augsburg daraufhin dennoch eingereichte Klage konnte der Rechtsanwalt bei der am ersten April-Mittwoch terminierten Verhandlung wieder zurücknehmen. Im Morgengrauen, also nur Stunden zuvor, hatte nämlich der Fuhrpark-Eigner das letzte Fahrzeug in einem nächtlichen Kraftakt entfernt.

Das Verfahren selbst war damit aber nicht beseitigt. Tags darauf nämlich begannen Mitarbeiter des örtlichen Bauhofes, das Gelände üppig mit Findlingen zu „umrahmen“. Das Ziel war offensichtlich: Eine Rückführung der Autos zu verhindern. Irgendwie verständlich, jedoch nicht ganz korrekt. Denn auch die Zufahrt war zu Unrecht mit dem Gestein blockiert.

„Natürlich nicht glücklich, aber es ist eben im Übereifer passiert“, räumt Bürgermeister Walz ein. Da freilich hatte der Anwalt bereits eine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht Neu-Ulm beantragt. Was bei der Verhandlung am vergangenen Mittwoch wieder gegenstandslos war. Schließlich war die Zufahrt zu diesem Zeitpunkt schon vom Gestein befreit.

Eine friedlich-schiedliche Einigung fiel insofern nicht mehr so schwer. Die Kommune erklärte sich bereit, einzelne noch auf dem Grundstück verbliebene Steine zu entfernen und die Kosten des Verfahrens zu übernehmen.

„Das halten wir aus“, sagt Josef Walz. Er mag angesichts des Resultats auch nicht mehr mit der Vorgeschichte hadern. Denn völlig außen vor geblieben sei bei der Sache, „dass die Autos häufig über das angrenzende gemeindeeigene Grundstück gefahren worden sind“. Wobei der Grenzverlauf dem Anwalt zufolge nicht eindeutig erkennbar ist. „Vermutlich geht er genau durch einen Schuppen.“

Gleiches gelte, so der Neu-Ulmer Jurist, für die Abgrenzung zur benachbarten Staatsstraße: „Ich schließe nicht aus, dass sich die vor geraumer Zeit hier angebrachten Leitplanken auf dem Grundstück meiner Mandantin befinden.“ Das soll nun bei einem Ortstermin mit dem Staatlichen Bauamt Krumbach Anfang Mai geklärt werden.

Deutlich klarer dagegen: Eine „gemütliche Einkehr“ dürfte es hinter den Leitplanken kaum noch geben. Der Zapfhahn ist schon lange trocken.

