Das „Brett im Schtoi“ hat Spaß im Glas

Das Duo Schräglage vermittelt dem Publikum im Kulturschtadel Interessantes und Erheiterndes rund um die Traube. Einige Weine werden auch verköstigt.

Von Dagmar Hub

Ein Neustart im 26. Jahr: Mit Gisbert Eppelt hat die Kulturinitiative „’s Brett im Schtoi“ einen neuen Vorsitzenden gefunden. Organisieren wird das Kulturprogramm, das auch in der neuen Saison – mit zwei Ausnahmen im Programm – im Stadel von Neumaiers „Hirsch“ in Attenhofen stattfinden wird, aber weiterhin dessen Vorgänger Norbert Riggenmann.

Mit mächtig viel zu lachen startete das „Brett“ in die Spielzeit. Die beiden Spaß-Weinsommelièren Gesa Schulze-Kahleyß und Elke Ott amüsierten das Publikum im ausverkauften „Kulturschtadel“ prächtig, suchten all die Birnen und Grapefruits im Glas, die ihre ernsthafteren Kollegen doch als Noten im Wein immer wieder finden und testeten sich mit dem Publikum durch Prosecco, Riesling, Silvaner, Trollinger und Spätburgunder.

Ein malaysisches Spitzhörnchen berauscht sich an vergorenen Früchten

Vorher erfuhren die Besucher schon von Riggenmann so einiges über die Entwicklung der Menschheit – und des malaysischen Federschwanz-Spitzhörnchens. Denn das mit den Primaten verwandte Tierchen trinkt mehr als zwei Stunden lang pro Nacht vom vergorenen Nektar einer Palmenart, der bis zu 3,8 Prozent Alkohol hat. Warum die Vorläufer des Menschen dann von den Bäumen stiegen, sei leicht vorstellbar, meinte Riggenmann – die gärenden Früchte lagen am Boden, die noch im Baum hängenden waren weniger süß.

Gesa Schulze-Kahleyß und Elke Ott, Erstere Kabarettistin, Zweitere tatsächlich ausgebildete Sommelière, wussten zu den fünf zu testenden Weinsorten jede Menge Erheiterndes zu berichten, angefangen mit der Sektsteuer, um die man den Finanzminister bringen kann, wenn man Prosecco trinkt. Aber die Sektsteuer kann sowieso nicht mehr der Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte dienen. „Mir hen bloß no oi Schiff“ – da könne man trinken so viel man wolle. „Schwestern im Kellergeiste“ nennen sich Schulze-Kahleyß und Ott auch - und zuzutrauen ist ihnen die „Erzeugerabfüllung“. Das ist nämlich, wenn man den eigenen Papa unter den Tisch trinkt.

Das Duo Schräglage macht sich auch über Veganer und Frutarier lustig

Wer aber meint, nur Männer bekämen ihr Fett ab, liegt beim Duo Schräglage ziemlich schräg: Frauen und die Waage im Bad, Veganer und Frutarier sind unter den Zielscheiben-Themen der beiden – und in Anfällen von Selbstironie auch die Sommelièren selbst. Wie ist das eigentlich, dürfen eingefleischte Vegetarier (im Saal bekennt sich eine einzige Besucherin zu Fleischverzicht) auch Fleischtomaten essen? Und wenn Schwimmen schlank macht – was machen dann Blauwale falsch? Manchmal liegt der Gag einfach in einer Frage.

Beim Spätburgunder ist es dann schon ziemlich spät. Weinkönigin wird am Ende ein Bier trinkender Mann, Dieter aus Obenhausen. Im Gender-Zeitalter existieren eben keine festgelegten Rollen mehr. Und vor dem Heimweg gibt es noch gute Mahnungen zuhauf: kein Alkohol am Steuer. Bei den Schlaglöchern in den Straßen um Attenhofen würde der auch im Auto verschüttet, meinen Schulze-Kahleyß und Ott. Der größte Teil ihres Publikums geht sowieso zu Fuß nach Hause.

Bis Jahresende gibt es noch zwei „Brett im Schtoi“-Termine. Am 19. Oktober treten Playin´ Tacheles in Attenhofen mit jiddisch-hebräischer Musik und frechen Lebensweisheiten auf. Nikolaus und Weihnachtsmann duellieren sich am 5. Dezember im Kulturschtadel mit Musik und Geschichten.

