Das Fabeltier Knuffilde erklärt Kindern Corona - ein Kinderbuch aus Ulm

Plus Stefanie Rukavina aus Ulm schreibt über ein tierisch knuffiges Fabelwesen: Knuffilde freut sich auf Weihnachten - mit aller Vorsicht, wegen Corona.

Von Dagmar Hub

Knuffilde ist ein knuffiges Fantasietier, einem Igelkind mit Eichhörnchenschwanz und mit Riesenohren ähnlich, und es lebt draußen im Wald und hat einen besten Freund, Gustav, einen Ameisenbär mit buschigem Schwanz und Riesenrüssel, weshalb er auch ein bisschen näselnd spricht. Knuffilde und Gustav freuen sich auf Weihnachten – aber Corona breitet sich im Wald aus und verbietet große Feste mit Familie und Freunden. Die Ulmer Diplom-Biologin und promovierte Emotionsforscherin Stefanie Rukavina hat – in Rekordzeit – im Oktober das Kinderbuch „Knuffilde und ihr ganz besonderes Weihnachten“ geschrieben, das in diesen Tagen (niedlich illustriert von Pamela Haug) als kindgerechtes Hardcover auf den Markt kommt und das Kindern und Familien über die beiden Fantasietiere Ideen gibt, wie die Verbundenheit untereinander auch in einer Zeit gelebt werden kann, die Distanz verlangt, um Leben zu schützen.

Stefanie Rukavina aus Ulm ist die Schöpferin von Knuffilde. Bild: Rukavina

Stefanie Rukavina lässt im Kinderbuch Knuffilde Abenteuer erleben

Eine erste Knuffilde-Geschichte hatte Stefanie Rukavina, selbst Mutter von zwei Kindern, während des Lockdowns im Frühjahr geschrieben – aber dann entstand am 19. Oktober die Idee, Familien mit einer Knuffilde-Weihnachtsgeschichte Unterstützung in einer emotional schwierigen Zeit zu geben. Stefanie Rukavina schrieb die Geschichte auf diese Zielsetzung hin um, während Pamela Haug bereits begann, den Figuren über ihre Zeichnungen Charakter einzuhauchen. Zusammenhalt erhöhe die Chance, gemeinsam durch die Krise zu kommen, ist die Autorin überzeugt. „Die Pandemie-Situation ist für uns Erwachsene kompliziert. Wie seltsam muss es erst für Kinder sein, die sich das Ganze nicht erklären können?“, fragte sich die Biologin. Knuffilde stellt sich das Virus als schrillbunten und fiesen Piraten-Papagei mit Säbel vor, weil sie besser in Bildern denken kann.

Das Kinderbuch Knuffilde erklärt Kindern Corona

Knuffilde und Gustav treffen sich und leben ihre Freundschaft, innerlich nah, aber aus rücksichtsvollem Abstand, um die zu schützen, die sie lieben. So begrüßt Knuffilde ihren Freund mit ausgebreiteten Armen – eine angedeutete Umarmung, spürbar, aber aus der Ferne. Die beiden Tierkinder freuen sich auf Weihnachten und wären gern zusammen mit allen, die sie gern haben – aber Knuffilde wird bewusst, dass es nicht entscheidend ist, ob man unter demselben Christbaum sitzt, sondern dass man aneinander denkt. Die knuddeligen Tierkinder beschließen, ihre schönsten Momente zu sammeln und aufzuschreiben und genau zur gleichen Zeit anzuschauen, um damit ihre Verbundenheit zu spüren – vom ersten Bad des Frühlings im eiskalten See über die gegenseitige Besorgtheit, ob alle während des Lockdowns genügend zu essen haben, bis hin zum gemeinsamen Spielen draußen im Sommer. Die Idee verbreitet sich im Wald, und die Traurigkeit weicht, die über allem gelegen hatte.

Das Buch gibt Kindern auch Tipps, wie sie wunderbare Momente sammeln und verschenken können und so Wärme und Gemeinsamkeit schaffen können – einschließlich der Idee eines Briefchens an einen lieben Menschen, den man dieses Weihnachten wegen der Pandemie nicht sehen kann.

