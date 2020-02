vor 22 Min.

Das Festival „Schultheater der Länder“ kommt 2021 nach Ulm

Die Stadt will das Großereignis mit 100000 Euro fördern. Sie rechnet mit Besuchern aus ganz Deutschland und stellt den Schülern Bühnen zur Verfügung.

Von Dagmar Hub

Noch sind es 18 Monate hin bis zu den Schultheatertagen der Länder im Herbst 2021 – erst einmal stehen für bühnenbegeisterte Schüler die Landestheatertage an, in Baden-Württemberg und auch in Bayern. Doch dann kommt es im nächsten Jahr zum großen bundesweiten Treffen. Das 1985 erstmals ausgetragene „Schultheater der Länder“ bringt Schüler aller Bundesländer und Schularten zusammen – und dies 2021 zum ersten Mal in Ulm.

Das Festival "Schultheater der Länder" soll 2021 in Ulm stattfinden

„Save the date“ steht bereits auf der Homepage des „Landesverbands Theater in Schulen“: Die Daten, die man sich im Kalender vormerken kann, sind die Tage vom 19. bis 26. September 2021. „Digitalität“ heißt dann das Motto des Festivals, das in Ulm stattfinden soll. Ein erster Schritt zu Realisierung des Großprojekts, bei dem eine Fachjury die Bundessieger der Theatergruppen kürt, wurde am Freitag getan: Der Kulturausschuss des Ulmer Gemeinderats gab einstimmig 100000 Euro für das Festival frei, das in Baden-Württemberg zuvor nur in Tübingen und Stuttgart stattfand.

Allerdings lehnte der Ausschuss es vorab ab, nach dem Festival eventuelle Fehlbeträge ausgleichen zu müssen. Angesichts der Tatsache, dass das Kultusministerium von Baden-Württemberg „nur“ 120000 Euro für das Festival im Landeshaushalt geplant hat, hätten Stadträtin Helga Malischewski (Freie Wähler) und weitere Gremiumsmitglieder gerne geklärt, was geschieht, wenn zum Beispiel Teilnehmer ihren Eigenbetrag nicht leisten können. Ulms Bürgermeisterin Iris Mann versicherte, dass die definitive Grenze von 100000 Euro in einer schriftlichen Vereinbarung festgelegt werde.

Das Fest "Schultheater der Länder" findet an bis zu acht Spielorten in Ulm statt

Die etwa 500 Teilnehmer des Festivals – Schüler von Schauspiel-AGs, Lehrer, Begleitpersonen – sollen in Hotels in Ulm und der Region und in der Jugendherberge übernachten. Die Spielstätten wird die Stadt gratis zu Verfügung stellen – das Theater Ulm ist mit seinen Räumen aber nicht dabei, weil es sie im September selbst benötigt. Für Aufführungen sollen das Kornhaus, das Stadthaus, das Museums Ulm, das Haus der Stadtgeschichte, der Judenhof, die städtische Musikschule und die Ulmer Zentralbibliothek zur Verfügung stehen – wahrscheinlich auch das Alte Theater. Zeitgleich zum vom Bundesverband „Theater in Schulen“ veranstalteten Festival soll eine Fachtagung das Festivalthema „Digitalität“ wissenschaftlich beleuchten und im Rahmen von Workshops und Foren behandeln.

Für Theater-AGs und für Schulfächer wie „Darstellen und Gestalten“ gibt es spezielle Stücke, manche Gruppen entwickeln aber auch eigene Werke oder adaptieren Klassiker. Für den Ulmer Wettbewerb können sich Gruppen aller Schulstufen und Schularten bewerben. Sie dürfen nur maximal 25 Teilnehmer haben und ihre Aufführungen müssen zwischen 30 und 60 Minuten dauern. Länderjurys und eine Bundesjury werden die Preisträger auswählen und küren.

Digitalität ist das Thema des bundesweiten Schultheater-Treffens

Das Thema „Digitalisierung“ wurde gewählt, weil es zunehmend das Miteinander der Menschen bestimmt und großen Einfluss auf Verhalten und Kommunikation hat. Schüler sollen sich in dieses Thema mit eigenen Erfahrungen und Visionen vertiefen; sie sollen Entwicklungen der Digitalität künstlerisch reflektieren – so die Vorgabe. Ob die Öffentlichkeit zu Aufführungen Zutritt haben wird, prüft die Stadt je nach Platzangebot der Spielorte.

