18:00 Uhr

Das „Flashdance“-Musical feiert in Neu-Ulm das Lebensgefühl der 80er

Ein großes Musical ruft den kultigen Tanzfilm wieder in Erinnerung – mit einer beeindruckenden Show in der Ratiopharm-Arena.

Von Roland Furthmair

Zwar waren etliche Besucher des Musicals „ Flashdance “ in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena bei der Erstausstrahlung des gleichnamigen Kultfilms in den 1980er- Jahren noch gar nicht geboren, doch die meisten der Anwesenden ließen vor über 35 Jahren zumindest ihre Videorekorder heiß laufen und konnten von den atemberaubenden Tanzszenen trotz bald ausgeleierter VHS-Kassetten nie genug bekommen.

Nun also live verzückten die Songs der eingängigen Disco-Klassiker wie „ Flashdance – What a Feeling“, „Gloria“ und „Maniac“ (in original englischen Texten, alle weiteren in deutscher Sprache) in Verbindung mit aufregenden Tanzszenen in Dauerwellen, Stulpen, Karottenjeans und großen Träumen einer Achtzehnjährigen die erwartungsfreudigen Gäste der Show – auf den allerdings übersichtlich besetzten Stuhlreihen und Tribünen. Dabei wurden sogar zwei Vorstellungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen vom Veranstalter in Neu-Ulm gebucht – mit insgesamt nur knapp über 2000 Besuchern an beiden Tagen blieb das maximale Ziel von 7000 Gästen doch weit hinter den Erwartungen zurück.

Das Flashdance-Musical feiert das Lebensgefühl der 80er-Jahre

Dabei brachte das Musical Flashdance das berauschende Lebensgefühl der 1980er-Jahre überzeugend live auf die Bühne, die aufregenden Tanzszenen mit innovativen Licht- und LED-Installationen spiegelten die berührende Geschichte um einen großen Traum: Schweißerin Alexandra „Alex“ Owens sehnt sich nach einem Leben außerhalb der Arbeiterklasse und einer Karriere als Tänzerin. Mithilfe ihres Chefs Nick Hurley bekommt sie einen Casting-Termin, nimmt ihren Mut zusammen und kann die Jury mit einer Choreografie zum Titel „ Flashdance – What a feeling“ trotz allerlei Widrigkeiten im furiosen Finale doch noch überzeugen.

Mit perfekten LED-Bühnenbildern tauchte die Show die Szenen mal ins Eisen schmelzende Stahlwerk, in diverse Night-Clubs, in Umkleiden ebenso wie in „Harry’s Dance-Bar“ oder eben schlussendlich in die Tanzakademie Pittsburgh.

Begeisterter Applaus für das "Flashdance"-Musical

Einen begeisterten Schlussapplaus gab es für die dem Original auch optisch ähnliche „Alex“ ( Maria Danaé Bansen ), ihren Partner „ Nick “ ( Adrian Burri ), für „Hannah“ ( Regina Venus ) und „Gloria“ ( Lorena Mazuera Grisales) und Kevin Thiel als „Jimmy“ sowie alle weiteren 20 Mitwirkenden für diese zweieinhalbstündige Reise vier Jahrzehnte zurück.

In diesem Musical ist auch der im Film nur zugespielte Umberto-Tozzi-Klassiker „Gloria“ der Hit. Der Soundtrack verkaufte sich bisher mehr als 20 Millionen Mal. Produzent Giorgio Moroder und Keith Forsey erhielten für den Titelsong sowohl einen Oscar als auch einen Grammy.

