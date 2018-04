00:36 Uhr

Das Frühlingshoch hält auf dem Stellenmarkt an

Im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm bleibt die Arbeitslosenquote niedrig. In welchen Branchen es viele Jobs gibt

Im Landkreis Neu-Ulm blieb wie im Vormonat die Arbeitslosenquote konstant beim Wert von 2,1 Prozent (Vorjahresmonat 2,3 Prozent). Im April waren 49 Arbeitslose weniger gemeldet als im März. Dies entsprach 2042 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich die Arbeitslosigkeit um 9,2 Prozent. „Unser Arbeitsmarkt wurde im April von der üblichen saisonalen Entlastung im Frühjahr nur noch leicht gestützt“, so Inge Großkopf, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Donauwörth, die für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. „Doch auch unter Ausklammerung des typischen Frühjahrseffekts zeigte sich der Arbeitsmarkt in konstanter Topform.“ Die wirtschaftliche Lage in der Region sei sehr gut, die Unternehmen suchten Arbeitskräfte. „Leider können sie immer öfter ihre offenen Stellen nicht besetzen“, so die Pressesprecherin. Im Landkreis waren im April mehr als 2000 freie sozialversicherungspflichtige Stellen bei der Arbeitsagentur gemeldet. Die Unternehmen suchen vor allem Fachkräfte. Nur bei etwa 18 Prozent der Stellen werden Helfer gesucht.

Eine hohe Nachfrage gab es vor allem in folgenden Berufen und Bereichen: Kunststoff- und Holzherstellung sowie -verarbeitung, Metallbearbeitung, Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Mechatronik und Energie- und Elektrotechnik, Logistik, Hoch-, Tief- und Ausbauberufe, Fahrzeugführer, Verkauf und medizinische Gesundheitsberufe.

Bei den älteren Arbeitnehmern ab 50 Jahre betrug die Arbeitslosenquote im April, wie bereits im Vormonat, 2,5 Prozent. Das entsprach 806 Personen. 570 ausländische Arbeitslose und 202 Menschen mit Behinderung waren im April arbeitslos gemeldet. 353 Menschen sind seit über einem Jahr ohne Beschäftigung und damit langzeitarbeitslos. 183 Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren waren arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote bei Jugendlichen betrug 1,7 Prozent.

Auch im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm hält die Frühlingsstimmung auf dem Arbeitsmarkt an. Im April waren 7313 Frauen und Männer arbeitslos, 211 weniger als vor vier Wochen und 1111 weniger als vor einem Jahr. „Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich weiter sehr aufnahmefähig, das verdeutlicht vor allem der Vorjahresvergleich“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ulmer Arbeitsagentur. Eine Auswirkung auf die Arbeitslosenquote hat der Rückgang jedoch nicht. „Mit 2,5 Prozent bleibt die Quote zum Vormonat unverändert und weiter die niedrigste der Agenturbezirke in Baden-Württemberg“, fährt Auch fort. Im Land liegt die Arbeitslosenquote bei 3,2 Prozent.

Die Kräftenachfrage bewegt sich auch im April auf hohem Niveau. Mit 6569 offenen Arbeitsangeboten steigt der Stellenbestand im Ulmer Agenturbezirk weiter an und erreicht einen neuen Höchstwert. Gesucht werden – wie im Kreis Neu-Ulm – vor allem Fachkräfte. Verstärkt gesucht werden Mitarbeiter in den Metall- und in den Maschinenbauberufen. Ein großer Bedarf besteht auch an Lagerfachkräften, Verkäufern, Pflegefachkräften, Fachkräften im Gastgewerbe oder Berufskraftfahrer im Güterverkehr. Auch für Bürofachkräfte gibt es viele offene Stellen. (az)

Themen Folgen